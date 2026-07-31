Diego Latorre se encuentra disfrutando de unas vacaciones en el exterior, pero no se despega de la pantalla ni de sus compañeros de trabajo. A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, el comentarista mostró cómo seguía en vivo la emisión de F90 por la pantalla de ESPN desde su departamento en Hallandale Beach. Sin embargo, un detalle en la imagen desató las risas y las bromas en el piso.

En el video compartido en redes se podían apreciar los pies de Latorre descalzos apoyados sobre la mesa ratona, en primer plano respecto al televisor donde salía el programa. La imagen, pensada como un simple guiño a sus compañeros mientras miraba el ciclo a la distancia, terminó convirtiéndose en el centro de la escena una vez que la vieron en el propio estudio.

"Pies empanadescos": la joda de Vignolo

Al ver la publicación al aire, el conductor Sebastián "Pollo" Vignolo no dudó en reaccionar e ir relatando la escena con su habitual tono irónico: "¿Qué es eso? Esos pies... esos pies empanadescos", tiró entre risas en el piso mientras repasaban la imagen.

Inmediatamente, Vignolo continuó cargando al exfutbolista por la forma en que salía en la toma y por cómo se lo veía en cámara: "Pensá qué bien jugaba Diego Fernando Latorre... Y¿Por qué hace esto? Es raro que lo haya pegado casi en la pantalla con los pies. Ahí está, pies empanadita, señores", lanzó el conductor, generando las carcajadas del resto de los panelistas.

Por su parte, en el estudio también comentaron lo llamativo de la secuencia, mientras de fondo se veía a otra persona caminando por el departamento: "Es tremendo. Esas historias...", acotaron entre risas, sumándose al clima distendido que se generó a partir de la publicación.

El saludo de Vignolo para cerrar la joda

Finalmente, tras las bromas por la particular forma de mirar el ciclo, Vignolo le envió un afectuoso saludo a su compañero de equipo para cerrar el divertido momento: "Nuestro querido Latorre, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Se lo extraña, ¿eh?", concluyó el conductor.

Más allá de la joda, el momento reflejó el vínculo y la complicidad que existe entre los integrantes de F90, que no dejan pasar ninguna oportunidad para el humor, incluso cuando alguno de ellos está a miles de kilómetros de distancia disfrutando de unos días de descanso.