Miles de migrantes entran en Ceuta: España acuerda con Marruecos la devolución inmediata

Una severa crisis migratoria sacude en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, tras la entrada masiva de miles de personas que lograron sobrepasar los controles fronterizos y quebrar el dispositivo de contención desplegado en la periferia de la ciudad. La situación cobró extrema tensión durante la tarde cuando una multitud aglomerada en el paso de El Tarajal rebasó el cordón policial organizado por las fuerzas de seguridad estatales, iniciando corridas hacia el interior del territorio y buscando dispersarse por barriadas perimetrales como Los Rosales y El Príncipe.

El desbordamiento de la frontera se produjo mediante accesos simultáneos por vía marítima y terrestre. A los migrantes que alcanzaron la costa a nado se sumaron decenas de personas que lograron bordear el espigón de El Tarajal a pie, mientras una masa de personas aguardaba en el sector marroquí para intentar el cruce. En respuesta, las fuerzas policiales españolas reforzaron el perímetro con unidades equipadas con cascos, escudos y material antidisturbios para frenar el avance desde la salida del paso fronterizo y reorientar a los recién llegados hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

"Estamos preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible. El Gobierno central está volcado en dar una respuesta inmediata", aseguró el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Paralelamente, entabló comunicación con el titular de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, con el objetivo de garantizar el envío de recursos estatales y restablecer el orden en los accesos. Desde la Moncloa calificaron la colaboración con Rabat como "excelente" y declinaron atribuir responsabilidades al país vecino por la irrupción masiva.

Ante la dimensión de la emergencia, los ministerios del Interior de España y Marruecos acordaron este mismo jueves articular mecanismos extraordinarios para la entrega "lo antes posible" de todas las personas que accedieron de forma ilegal a la ciudad autónoma. El ministro español del ramo, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo contactos permanentes con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y confirmó que se desplazará este viernes a Ceuta para coordinar las operaciones sobre el terreno.

Ambas administraciones coincidieron en responsabilizar a bandas de tráfico humano que buscan instrumentalizar una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones en la frontera. Según informaron fuentes oficiales, tanto Madrid como Rabat coinciden en señalar que la escalada en la frontera responde a la acción de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, las cuales habrían incentivado los cruces masivos para aprovechar el marco generado por una reciente resolución del Tribunal Supremo español que prohíbe las "devoluciones en caliente" de quienes llegan a nado a Ceuta y Melilla.

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España desvinculó de manera categórica el episodio migratorio de la reciente visita oficial de Pedro Sánchez a Argelia. Desde la Cancillería liderada por José Manuel Albares remarcaron que el vínculo bilateral con Marruecos se mantiene en niveles de cooperación intensa en materia de control de flujos y que las relaciones con Argel no han afectado el trabajo conjunto con las autoridades de Rabat.

Con información de Reuters y EuropaPress.