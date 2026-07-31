El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrollará en una sede de Gendarmería. Los 17 acusados estarán presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.
Caso Loan: a quiénes apuntaron los detenidos después de la feria judicial
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.
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Loan: las declaraciones que complicaron a Pérez, Caillava y Maciel
En la jornada del martes cargada de tensión y polémicas, los testigos apuntaron al matrimonio y al excomisario del pueblo. La médica del pueblo habló del pequeño y de la exfuncionaria.
En el segundo día de juicio después de la feria judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña, la actividad central estuvo orientada a conocer como fue la búsqueda y quienes participaron desde horas después de que se denunciara la ausencia del pequeño. En ese camino, los testigos respondieron acerca de cuestiones muy puntuales y entre ellos se destacó las respuestas del ex Jefe Regional de la Policía de Corrientes, Roque Báez que llegó al operativo luego del aviso del por entonces comisario Walter Maciel, pero en su testimonio hubo detalles que sorprendieron a toda la sala.
Hace 3 horas
Los testimonios que complicaron a Maciel en el juicio de Loan
Dos policías que participaron en los primeros rastrillajes declararon ante el TOF de Corrientes y señalaron al exjefe policial como quien dirigía el operativo.
A más de dos años de la desaparición de Loan, el juicio oral del caso continúa desarrollándose. En la última audiencia, dos policías que participaron de las primeras horas de búsqueda apuntaron contra el excomisario Walter Maciel tras confirmar que era quien daba las órdenes en el operativo desplegado.
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"Me voy con papá": reconstruyeron los últimos minutos de Loan
En el regreso de las audiencias en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña declararon testigos y policías. Otra vez hubo polémicas y cruces entre abogados y el Tribunal.
El regreso del juicio por la desaparición de Loan después de la feria judicial volvió a estar cargado de tensión cuando en el inicio de la audiencia uno de los abogados defensores planteó que en Goya se estaba desarrollando otra causa a la que fueron citados testigos que participaron del juicio. A ese reclamo se sumó el abogado Rodolfo Baqué, que representa a Elizabeth Cutaia, la abogada acusada de entorpecer la investigación y consideró que “ese expediente no está vinculado directamente con la desaparición” pero aseguró que “la simultaneidad podría afectar el derecho de defensa”. Después de algunos cruces y polémicas, otras defensas adhirieron al pedido de postergar el juicio y tras un cuarto intermedio de una hora y media el Tribunal declaró que “no tiene atribución para intervenir” en el otro expediente y rechazó la postergación.
08:45 | 30/07/2026
Juicio de Loan: continúan las audiencias y declaran tres testigos clave
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06:49 | 29/07/2026
Juicio por Loan: declaran otros cuatro testigos y se complica el comisario Maciel
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13:18 | 28/07/2026
Testigo clave del caso Loan contó cómo los sospechosos lo buscaban
Virginio Leonardo Medina, el cuñado de la mamá de Loan, fue el primer testigo en declarar este martes. Contó cómo se enteró de la desaparición del niño y relató su participación en el rastrillaje.
11:04 | 28/07/2026
Se reanudó el juicio del caso Loan: entró en cuarto intermedio
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08:52 | 27/07/2026
Juicio por Loan: esta semana se reinician las audiencias
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13:27 | 26/07/2026
Se reanuda el juicio por Loan Peña: todos los detalles de las audiencias
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10:36 | 24/07/2026
Caso Loan: lo último que se sabe del niño que generó conmoción en Paraguay
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08:02 | 23/07/2026
Caso Loan: qué pasó con el niño encontrado en Paraguay y qué dijo la familia
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08:36 | 22/07/2026
Juicio Loan: quiénes declararon hasta ahora y cuándo se retoma
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11:38 | 21/07/2026
Confirman que el nene visto en Paraguay no es Loan
Después del análisis de las imágenes, las autoridades descartaron que el menor entrevistado en la expo de Paraguay fuera el niño desaparecido en Corrientes. La duda había reavivado las esperanzas de encontrar a Loan.
08:51 | 21/07/2026
Cómo sigue la causa tras confirmarse que el niño de Paraguay no es Loan
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