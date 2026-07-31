Farmacéuticos y bioquímicos: de cuánto es el sueldo básico en agosto 2026

Cuánto cobran farmaceúticos confirmado

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) alcanzó un nuevo acuerdo paritario que actualiza los salarios de los profesionales comprendidos en sus convenios colectivos. La suba regirá entre julio y septiembre de 2026 y permitirá que el sueldo básico supere los $4 millones a partir del último mes del trimestre.

El entendimiento fue firmado entre el gremio y las cámaras empresarias con el objetivo de acompañar la evolución de la inflación y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Cuánto cobran los farmacéuticos en agosto de 2026

La nueva escala salarial establece los siguientes salarios básicos para directores técnicos de farmacias, droguerías y laboratorios:

Julio de 2026: $3.915.000.

$3.915.000. Agosto de 2026: $3.990.000.

$3.990.000. Septiembre de 2026: $4.065.000.

De esta manera, en agosto los trabajadores alcanzados por el acuerdo percibirán un salario básico de $3.990.000, mientras que en septiembre el haber superará los $4 millones.

Salarios con aumento en agosto

Qué adicionales pueden cobrar

Además del salario básico, los profesionales comprendidos en el convenio perciben distintos adicionales convencionales. Entre ellos se encuentran los conceptos de:

Competencia.

Gestión.

Permanencia.

Según informó el gremio, estos adicionales representan alrededor de un 30% adicional sobre el salario básico, por lo que la remuneración final puede superar ampliamente los valores fijados en la escala, dependiendo de la categoría, la antigüedad y las funciones desempeñadas.

Cuánto cobran farmaceúticos en agosto 2026

Quiénes reciben el aumento

La actualización salarial alcanza a los trabajadores afiliados al Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) comprendidos en los convenios colectivos 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22. Desde la organización sindical señalaron que el Convenio Colectivo 794/22, firmado con la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica, continúa incorporando profesionales por ofrecer mejores condiciones salariales y beneficios laborales.

El acuerdo define las escalas salariales para el período comprendido entre julio y septiembre de 2026. Finalizado ese plazo, el sindicato y las cámaras empresarias deberán retomar las negociaciones para analizar una nueva actualización de los salarios en función de la evolución de la inflación y las condiciones económicas del sector.

Crisis farmacéutica: más de 200 familias sin cobrar y desabastecimiento de medicamentos esenciales

Más de 200 trabajadores de Autofarma en Santa Cruz y Tierra del Fuego denunciaron una grave crisis económica que afecta a la cadena farmacéutica. Según señalaron, desde principios de año cobran los salarios de forma parcial y aún les adeudan parte del sueldo de mayo, la totalidad de junio y el medio aguinaldo.

Los empleados atribuyen la situación a la falta de pagos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), lo que habría generado problemas para adquirir medicamentos, cumplir con proveedores y afrontar el pago de salarios.

La crisis ya provocó el cierre de sucursales en Río Gallegos y otras localidades patagónicas, mientras que la falta de medicamentos comenzó a impactar en pacientes con enfermedades crónicas y jubilados. Los trabajadores aseguran que continúan prestando tareas, aunque advierten que persiste la incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo.