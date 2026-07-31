La escapada a menos de dos horas de CABA que conquista con alfajores y tortitas negras.

Para quienes buscan una salida diferente cerca de la Ciudad de Buenos Aires, Carmen de Areco se prepara para recibir una de las propuestas gastronómicas más tentadoras del invierno. A poco menos de dos horas de CABA, la localidad bonaerense será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Alfajor y la Torta Negra, un evento que combina sabores tradicionales, productores regionales y actividades para toda la familia.

La celebración tendrá lugar el sábado 1 y domingo 2 de agosto en la Plaza Independencia, con entrada gratuita. Durante dos jornadas, el centro de la ciudad reunirá a elaboradores artesanales, emprendedores y visitantes que llegarán para descubrir algunas de las especialidades más representativas de la región.

Uno de los grandes protagonistas será la torta negra, una receta con fuerte arraigo en Carmen de Areco que forma parte de la identidad gastronómica local. Este tradicional dulce, preparado con frutas secas, especias y una larga cocción, comparte el centro de la escena con los alfajores artesanales elaborados por productores de distintos puntos de la provincia.

Entre los momentos más esperados figura el tradicional corte de la torta negra, que marcará el inicio oficial de la fiesta. Además, se realizará un concurso para elegir las mejores elaboraciones del encuentro, mientras el público podrá recorrer decenas de stands con degustaciones y productos regionales. La propuesta también incluirá un patio gastronómico, espectáculos musicales en vivo y espacios recreativos para chicos, convirtiéndose en un plan ideal para disfrutar durante el primer fin de semana de agosto.

Carmen de Areco será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Alfajor y la Torta Negra.

Qué hacer en Carmen de Areco

Más allá de la fiesta, la ciudad ofrece varios atractivos para completar la escapada. Uno de los lugares más visitados es el Camping Balneario Municipal, ubicado a orillas del río Areco, con amplios espacios verdes, piscinas de agua salada y sectores ideales para descansar al aire libre.

A pocos kilómetros también se encuentra Gouin, un pequeño pueblo rural que conserva su esencia ferroviaria. Sus antiguas construcciones, almacenes históricos y restaurantes de cocina casera lo transformaron en un destino elegido por quienes buscan disfrutar de la gastronomía de campo y el ritmo tranquilo del interior bonaerense.

La receta de la tortita negra tiene fuerte arraigo en Carmen de Areco.

Cómo llegar desde CABA

Carmen de Areco está ubicado a unos 140 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, el recorrido demanda entre una hora y 45 minutos y dos horas, tomando el Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 7. También es posible llegar en micros de larga distancia que parten desde la terminal de Retiro.