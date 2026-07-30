El Manchester City quiere a un campeón del mundo con la Selección Argentina

Manchester City de Inglaterra tiene en carpeta a un futbolista que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina e integró el plantel de Lionel Scaloni también en el Mundial 2026 siendo subcampeón. Si bien el italiano Gianluigi Donnarumma es el titular indiscutido bajo los tres palos para Enzo Maresca, lo cierto es que la dirigencia también apunta a Gerónimo Rulli. El exhombre de Estudiantes de La Plata tiene serias chances de dejar su lugar en el Olympique de Marsella y calzarse el buzo de los "Ciudadanos".

La salida de Pep Guardiola del puesto del DT trajo consigo una renovación en el club. Después de diez años, el entrenador español dejó su cargo y dio lugar a su par italiano que viene de hacer historia dirigiendo al Chelsea. A raíz de esto, busca refuerzos para el mercado de pases y uno de ellos es el argentino que brilló en el arco del Villarreal. Claro que, no será fácil concretar su arribo por el contrato que tiene con el elenco francés.

Manchester City va por Rulli en el mercado de pases

Lo cierto es que Rulli tiene vínculo con el Olympique de Marsella hasta diciembre del 2027, pero también dicha institución necesita vender para solucionar cuestiones financieras que lo afectan. Por este motivo, la dirigencia no vería con malos ojos la salida del guardameta campeón en Qatar 2022 y hasta tendrían un posible reemplazo. En caso de que se lleve a cabo la salida del hombre de 34 años, apuntarían al joven Guillaume Restes -del Toulouse- de 21 años.

El arco del City tuvo varios nombres a lo largo de los últimos años y pocos se lograron afianzar. Donnarumma fue el último en llegar después de que Ederson se vaya a Turquía. En el medio estuvieron Stefan Ortega y Scott Carson, mientras que James Trafford y Marcus Bettinelli son hoy los suplentes restantes.

Gerónimo Rulli, el apuntado por el Manchester City para ser refuerzo

Los números de Rulli en su carrera

Clubes : Estudiantes de La Plata, Real Sociedad y Villarreal de España, Montpellier de Francia, Ajax de Países Bajos y Olympique de Marsella.

: Estudiantes de La Plata, Real Sociedad y Villarreal de España, Montpellier de Francia, Ajax de Países Bajos y Olympique de Marsella. Partidos jugados : 437 (+8 con la Selección Argentina)

: 437 (+8 con la Selección Argentina) Goles recibidos : 494 (+2).

: 494 (+2). Vallas invictas : 143 (+6).

: 143 (+6). Títulos: Europa League 2020/2021 con el Villarreal; Finalissima 2022, Mundial Qatar 2022 y Copa América Estados Unidos 2024 con la Selección Argentina.

Enzo Fernández, cerca de irse de Chelsea: además de Real Madrid, lo quiere otro gigante

Si bien el City no realizó ningún ofrecimiento formal y todo se encuentra en una fase inicial por Enzo, según reveló el diario inglés, el club tiene otros objetivos para el mediocampo que están considerando. Uno de ellos es Elliot Anderson del Nottingham Forest, mediocampista más posicional, sin tanta llegada al área como el argentino, pero de gran temporada en la Premier League.

Por su parte, Real Madrid también lo tiene en carpeta a Fernández como parte de su renovación en la zona central. El club español viene apostando por perfiles jóvenes con proyección y experiencia internacional, y el argentino encaja perfectamente en ese molde. Ambas instituciones consideran que el campeón del mundo puede aportar equilibrio, visión de juego y llegada al área rival.