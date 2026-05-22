Chau Manchester City: la triste despedida de Pep Guardiola tras 10 años

Guardiola se despidió del Manchester City con una carta emotiva

El Manchester City de Inglaterra anunció la salida de Pep Guardiola como entrenador del club después de 10 años. A través de las redes sociales, el club publicó un video con el técnico catalán como principal protagonista hablándole a los hinchas y los que después de este domingo 24 de mayo serán sus exjugadores. En el posteo recordó momentos especiales y hasta el regreso de Oasis, la banda de los hermanos Noel y Liam Gallagher, fanáticos del elenco "Ciudadano".

A su vez, el exitoso DT español que ganó 20 títulos en la institución habló en conferencia de prensa en la previa de la última fecha de la Premier League contra el Aston Villa y después de la consagración en la FA Cup contra el Chelsea dejando una breve explicación de su desvinculación. "No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno, si lo fuera yo estaría aquí", esbozó después de la publicación del City.

El mensaje de despedida de Guardiola del Manchester City

Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Salí pensando: ‘Vale… ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido’.

Esta es una ciudad construida con trabajo duro. Con esfuerzo. Se ve en el color de los ladrillos. En la gente que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Las fábricas. Los Pankhurst. Los sindicatos. La música. Simplemente la Revolución Industrial y cómo cambió el mundo. Y creo que llegué a comprenderlo, y mis equipos también. Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. E hicimos las cosas a nuestra manera. A nuestra manera. El trabajo duro se manifiesta de muchas formas. Viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y tú estabas allí. Viajes a Estambul, cuando también estabas allí.

Pep Guardiola se despidió del Manchester City con un triste mensaje

¿Recuerdan el ataque al Manchester Arena, cuando esta ciudad le mostró al mundo lo que significa la verdadera fuerza? No ira. No miedo. Solo amor. Comunidad. Unión. Una ciudad unida. Recuerden la pérdida de mi madre durante la pandemia y cómo este club me apoyó en todo momento. Los aficionados, el personal, la gente de Manchester, me dieron fuerza cuando más la necesitaba. Cris, mis hijos, toda mi familia, estuvieron ahí como siempre. Khaldoon, tú también estuviste ahí.

Jugadores, no olviden: cada instante, cada momento, yo, mi personal, este club, todo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y han sido excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado. Así que, al acercarse el final de mi tiempo, sean felices. Oasis ha vuelto. Señoras y señores, gracias por confiar en mí. Gracias por impulsarme. Gracias por quererme. Tony Walsh dijo en su inolvidable poema: este es el lugar. Lo siento, Tony: este es mi lugar.

Noel… tenía razón. Ha sido jodidamente divertido. Os quiero a todos.

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