Chau a dar vueltas con la edición: la esperada función que sumó Google a su IA y te cambia la vida

A través de esta alianza, los usuarios podrán acceder a las herramientas avanzadas de edición de video e imágenes de CapCut directamente desde la aplicación de Gemini, eliminando la necesidad de saltar de una plataforma a otra. El anuncio llegó dos días después del Google I/O 2026 y se suma a otras integraciones creativas que Google confirmó en el mismo período: Adobe con más de 50 herramientas de Creative Cloud y Canva con su propio conector.
El problema que resuelve
El flujo de trabajo actual de cualquier creador de contenido implica demasiados pasos. Primero se genera la idea en la IA, después se exporta el archivo, se abre CapCut o Premiere, se edita, se vuelve a exportar y recién entonces se puede publicar. La integración busca recortar pasos en el proceso creativo: en lugar de generar una idea en Gemini, exportar archivos y pasar a otra plataforma, la edición quedará incorporada al mismo flujo conversacional, con ajustes más rápidos y menos fricción entre borradores.
Qué se puede hacer desde ahora
Mientras llega la integración completa de CapCut, Gemini ya tiene capacidades de edición propias. La app de Gemini ya permite realizar ediciones de fotografías con IA: modificar elementos de una imagen a partir de una instrucción en lenguaje natural, como ajustar colores, cambiar el estilo visual o retocar detalles puntuales, gracias al modelo Nano Banana. En video, Gemini también ofrece capacidades de creación asistida para generar clips a partir de instrucciones y materiales del usuario.
Lo que todavía no está claro
La integración tiene algunos interrogantes que Google y CapCut no respondieron todavía. No está claro si será necesaria una suscripción activa a CapCut Pro o un plan pago de Google para acceder a todas las funciones. La versión gratuita de CapCut aplica una marca de agua a los videos exportados, y la integración con Gemini deberá definir cómo abordará esta limitación. La fecha de lanzamiento se describió como "pronto", sin un cronograma firme.
El elefante en la habitación: CapCut es de ByteDance
La alianza tiene un contexto político que no puede ignorarse. CapCut pertenece a ByteDance, la misma empresa china dueña de TikTok, que estuvo al borde de ser prohibida en Estados Unidos durante 2025. Que Google —empresa estadounidense— elija a CapCut como su socio de edición de video mientras Adobe y Canva también están disponibles en el mismo ecosistema es una decisión que generó debate en la industria. Por ahora, la integración avanza sin restricciones confirmadas.