Insólito: el técnico de Inglaterra borró a cuatro figuras para el Mundial 2026

Las grandes ausencias en la lista de Inglaterra para el Mundial 2026

Se acerca el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, para el que Inglaterra ya presentó su lista de 26 convocados. Sin embargo, la noticia la dio Thomas Tuchel, quien dejó afuera a cuatro de las principales figuras que eran candidatos firmes a integrar la nómina. La decisión del alemán con pasado en el Chelsea, el Paris Saint Germain y el Bayern Munich no pasó para nada inadvertida entre los fanáticos ingleses que sueñan con la segunda estrella.

De la mano de Come Together, canción de The Beatles, el campeón de 1966 hizo oficial la convocatoria para la Copa del Mundo que comenzará el próximo jueves 11 de junio. En dicho certamen integrarán el último grupo junto a Croacia, Ghana y Panamá haciendo su debut el 17 del mencionado mes ante su par europeo. Para ello, no contará con algunos futbolistas que el DT borró para esta ocasión.

Quiénes son las cuatro figuras de Inglaterra que se pierden el Mundial 2026 por la decisión del DT

La primera baja confirmada fue la de Harry Maguire, defensor del Manchester United, que antes del anuncio oficial mostró su molestia en redes sociales por haber quedado afuera de la lista. "La decisión me dejó sorprendido y devastado”, escribió el zaguero en sus redes sociales, además de desearle lo mejor al equipo. Quien también se quedará sin Copa del Mundo es Trent Alexander-Arnold, lateral que es parte del Real Madrid y no jugará el certamen.

En ataque las ausencias más significativas son las de Cole Palmer y Phil Foden. Los volantes ofensivos del Chelsea y el Manchester City, respectivamente, quedaron descartados para el Mundial como otras de las estrellas que se perfilaban para jugarlo siendo de lo mejor de sus equipos en la presente temporada. Además de las figuras que se pierden el torneo por lesión, también habrá otros que a raíz de la determinación de su entrenador deberán esperar cuatro años más para decir presente.

Cole Palmer, una de las bajas más significativas de Inglaterra para el Mundial 2026

La lista de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City). Defensores : Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hostpur).

: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hostpur). Volantes : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United).

: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United). Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).

El fixture de Inglaterra para el Mundial 2026: cómo ver los partidos