Llega el documental de Argentina vs. Inglaterra en el Mundial '86: fecha de estreno y video del tráiler

Diego Maradona en final del Mundial 1986. (Crédito de foto: Industria del Milagro)

El histórico partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de Fútbol de México 1986 vuelve a cobrar vida en el documental El Partido, que lo reconstruye alrededor de entrevistas y repasa jugada por jugada dentro de la cancha, pero también lo relacionado al contexto político y social que rodeaba a ambos países, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas. Con material de archivo inédito, testimonios exclusivos y un enfoque narrativo contemporáneo, el film busca ofrecer una mirada profunda sobre ese duelo que trascendió lo deportivo.

Su estreno está previsto para el 21 de mayo de 2026 y podrá verse en cines, luego de su estreno en el Festival de Cannes 2026.

El eje del documental "El Partido"

El documental se centra en los 90 minutos disputados el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, donde la selección argentina, liderada por Diego Maradona, venció 2-1 a Inglaterra. Ese partido quedó marcado por dos goles que pasaron a la historia: el primero, conocido como “La mano de Dios”, y el segundo, considerado el “Gol del Siglo”, en el que Maradona eludió a varios rivales antes de anotar. A través de reconstrucciones detalladas y relatos de protagonistas, el documental analiza el significado simbólico de ambos momentos y su impacto global.

Ese enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra sucedió en un contexto de tensiones aún latentes tras el conflicto bélico de 1982. El resultado tuvo una fuerte carga emocional para los argentinos. El documental explora cómo ese triunfo fue interpretado como una suerte de reivindicación simbólica, convirtiéndose en un episodio clave de la memoria colectiva del país. Además, se profundiza en la figura de Maradona como líder y símbolo de una generación.

¿Quiénes participan en el documental?

La producción cuenta con la participación de exjugadores, periodistas deportivos y especialistas en historia, que aportan distintas miradas sobre el encuentro. Entre los nombres destacados figuran excompañeros de Maradona de la selección argentina, así como los seleccionados ingleses. Además, participan analistas internacionales que contextualizan la relevancia del partido a nivel mundial.

Escena del documental "El Partido". (Crédito de foto: Industria del Milagro)

Dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, en colaboración con productores internacionales, el documental combina tecnología de restauración de imagen con narrativas modernas para acercar el material a nuevas audiencias.

Después de cuatro décadas del partido, esta producción se presenta como una oportunidad para revivir un momento irrepetible y comprender por qué aquel Argentina vs. Inglaterra sigue siendo, hasta hoy, mucho más que un simple encuentro de fútbol.