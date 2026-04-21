Argentina clasificó al Mundial Sub 17 pero hay chances de que no pueda disputarlo

El campeonato Sudamericano Sub 17 se definió en la tarde del domingo y presentó que la Selección Argentina tendrá el agrado de sumar minutos en el próximo mundial de la categoría que la FIFA planea organizar para fin de año. Sin embargo, hay chances de que el conjunto dirigido por Diego Placente no tenga la posibilidad afrontar sus compromisos debido a un problema que comenzó a escalar de gravedad en las últimas horas.

Después de haber clasificado como segunda en el Grupo B, la Albiceleste le ganó por 3-1 a Ecuador y avanzó a la final, donde fue superada de gran manera por Colombia. El marcador expuso un contundente 4-0 que privó a los jóvenes argentinos de llegar al campeonato internacional como los campeones de la región sudamericana. Aunque la clasificación nunca estuvo en riesgo, debido a que los cuatro participantes de la fase final ingresaron de manera directa.

Sin embargo, la presencia de la Argentina en el Mundial es una que se encuentra en duda, como también la de los demás países que se ganaron un lugar. Esto es producto de que la FIFA decidió que el certamen se lleve a cabo en noviembre en la ciudad de Doha, Qatar. La sede del último mundial de mayores es la indicada para que los juveniles puedan luchar por la obtención de la gloria eterna. Aunque el escenario elegido se encuentra en medio de un conflicto bélico y con chances de ser atacado si Irán determina que se trata de una amenaza para su seguridad.

“El control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior, bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas. Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”, expresó el mando militar iraní el sábado pasado. Al parecer, el conflicto está lejos de llegar a su fin cuando solo tienen permitido el paso de barcos aliados y aquellos que acepten negociar con el gobierno local.

Es por ello que la FIFA comenzó a considerar seriamente que la sede del Mundial Sub-17 se encuentre en suspenso a menos de un año de su realización. El paso de los meses permitirá saber si Qatar se mantiene como escenario para llevar a cabo cada uno de los encuentros o si el campeonato se traslada a otro escenario. Es importante recordar que el organismo elige sus sedes de acuerdo al clima. Por ende, Europa quedaría descartada si se mantiene como noviembre el punto de partida, ya que será invierno.

El tremendo exabrupto de un juvenil argentino

Después de una goleada por 4-0, uno de los protagonistas del partido fue entrevistado por la televisión oficial del certamen y lanzó una frase que será recordada porque no escondió sus emociones, pero lo hizo de una manera que rápidamente fue repudiada en las redes sociales. Es que se trata de una categoría en la que los juveniles están aprendiendo a formarse como profesionales y ciertas actitudes deben ser corregidas con rapidez para evitar secuelas.

“Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre”, expresó Julio Coria, que para la televisión Felipe Echenique venía de dar declaraciones. Las palabras no se encuentran justificadas de ninguna manera, pero hay un contexto. El conjunto argentino culminó los 90 minutos con tres jugadores menos y esto dio pie para que la goleada del adversario se construyera sin tantos obstáculos.