Crisis en la salud: ARCA lanzó un plan de pago de deudas para clínicas y sanatorios

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un régimen especial de facilidades de pago para establecimientos de salud con internación, con el objetivo de aliviar la crisis financiera que afecta al sector salud y permitir la regularización de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5858/2026 y ya entró en vigencia.

El plan está destinado a establecimientos asistenciales con internación comprendidos en el marco de la Ley 17.132. Según la resolución, estos prestadores cumplen “una función primordial en la prestación de servicios de salud” y su continuidad resulta relevante en materia de salud pública. En ese marco, el organismo justificó la medida por la “situación económica y financiera” que atraviesan los sujetos del sector.

El régimen permitirá regularizar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, incluidas sus accesorios; retenciones y percepciones impositivas; y deudas aduaneras por tributos a la importación o exportación, junto con sus intereses. Estarán comprendidas las obligaciones vencidas y las multas aplicadas hasta el 31 de mayo de 2026 inclusive.

Sin embargo, la adhesión no implicará una quita sobre la deuda: la propia resolución aclara que la regularización “no implicará reducción de intereses ni liberación de las correspondientes sanciones”.

El plan tendrá un máximo de 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Para ingresar, los establecimientos deberán hacer un pago a cuenta equivalente al 3% del total de la deuda consolidada. Además, tanto ese pago inicial como cada cuota tendrán un piso mínimo de $50.000.

La tasa de financiación será equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio fijada por el Ministerio de Economía, vigente al 9 de junio de 2026. La fecha de consolidación de la deuda será la del pago a cuenta, momento en el que se generará automáticamente la presentación del plan.

El plazo para adherir será desde el 9 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026, ambos inclusive. La inscripción deberá realizarse a través del servicio web “Mis Facilidades”, en la opción “Plan Especial Establecimientos de salud con internación - Obligaciones vencidas al 31/05/2026”.

Qué sanatorios y clínicas pueden acceder al plan de pagos de la ARCA

Para poder acceder, los contribuyentes deberán figurar en la nómina remitida por el Ministerio de Salud a ARCA y contar con la caracterización “481 - Establecimientos de Salud con Internación” en el Sistema Registral. También deberán tener Domicilio Fiscal Electrónico constituido, declaraciones juradas presentadas y una CBU informada para el débito de las cuotas.

La resolución también establece exclusiones. No podrán ingresar, entre otros, condenados por delitos tributarios, aduaneros o previsionales con sentencia firme y condena no cumplida; responsables solidarios; garantes de obligaciones impositivas y aduaneras; ni determinadas deudas, como anticipos, pagos a cuenta, cuotas de planes vigentes, aportes y contribuciones a obras sociales -salvo excepciones-, ART y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

El plan caducará si el contribuyente deja de pagar dos cuotas consecutivas o alternadas, o una cuota cuando se trate de la última del plan, luego de los plazos previstos. En ese caso, ARCA quedará habilitada a iniciar acciones judiciales para cobrar el saldo adeudado.