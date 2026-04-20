No son goles: 20 fotos icónicas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

La Selección Argentina es una de las grandes potencias a nivel global y su historia en los Mundiales de fútbol es riquísima, no solamente por los títulos y la gloria conseguida. Al margen de las seis finales disputadas y los tres trofeos ganados, hubo muchos momentos emblemáticos que quedaron en la memoria de los hinchas más allá de los goles. Instantes puntuales marcados por actitudes, frases, palabras y decisiones que vale la pena repasar con fotos.

Las 20 imágenes emblemáticas de la Selección Argentina en la historia de los Mundiales

Antonio Rattín sacó el banderín de Inglaterra en 1966

El 23 de julio, durante los cuartos de final, el capitán argentino fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein por "mirarlo mal". Al salir, estrujó y mostró a la hinchada un banderín con la bandera británica que colgaba en un córner. La imagen, de poca calidad en aquella época, todavía hoy recorre los portales deportivos cada vez que se acerca una Copa del Mundo.

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

El tiro en el palo de Rensenbrink en 1978

Minuto 90. El marcador marca 1-1 en la final entre Argentina y Holanda. Un pelotazo largo cruza el cielo de Buenos Aires y cae en los pies de Rob Rensenbrink. Con el arco casi vacío y Ubaldo "Pato" Fillol vencido, el destino de la Copa del Mundo se redujo a un ángulo de milímetros. Por suerte, el balón se estrelló en el poste, luego llegó la prórroga y la victoria local por 3-1 en el estadio Monumental de River.

El tiro en el palo de Rensenbrink sobre la hora en la final de 1978.

El Abrazo del Alma en 1978

Apenas consumado el título contra Holanda en el Monumental, Ubaldo "Pato" Fillol y Alberto "Conejo" Tarantini abrazaron a Víctor Dell´Aquila. Se trató de un hincha que irrumpió en la cancha y que no tenía brazos: se electrocutó cuando fue a buscar la pelota mientras jugaba con amigos a los doce años. Para ir en busca del balón, se trepó a un cable de alta tensión y le volaron los brazos al instante.

La postal recorrió el planeta entero durante todos estos años y el periodista deportivo Osvaldo Ardizzone la bautizó como "el abrazo del alma". La foto la sacó Ricardo Alfieri para la revista El Gráfico.

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

Maradona y Kempes juntos no alcanzaron en 1982

La magia de dos fenómenos nacionales, uno que ya se había consagrado en 1978 y el otro que lo iba a hacer cuatro años más tarde, no fueron suficientes para el vigente campeón, que fracasó en España.

Maradona y Kempes, juntos en el Mundial 1982.

El codo "suelto" y el cabestrillo del "Tata" Brown en 1986

El defensor de la Selección Argentina se luxó el hombro derecho frente a Alemania en la final. Así y todo, se las arregló para terminar el partido de esa manera, con la inclusión de un cabestrillo a puro dolor en el brazo. Tras un fuerte choque en el segundo tiempo contra Dieter Hoeness, se negó a salir, se mordió la camiseta para hacer un agujero donde calzar el dedo pulgar y creó un cabestrillo improvisado para culminar el encuentro.

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

El tobillo hinchado de Diego Maradona en 1990

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

Las patadas y el juego brusco permanente para intentar detener al capitán y número 10 en Italia provocó que jugara todo el torneo con el tobillo izquierdo "hinchado como una pelotita de tenis". "Los médicos no querían que jugara ni que me inyectara nada, así que le agarré la aguja y me clavé yo", contó "Pelusa" luego.

Los insultos de Maradona a los hinchas italianos en 1990

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

La "Albiceleste" visitó a Italia por la semifinal y, durante el himno nacional, muchos simpatizantes locales silbaron. "Hijos de puta, hijos de puta", gritó el "Diez" ante las cámaras reiteradas veces.

El penal de Roberto Sensini en la final contra Alemania en 1990

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

Quedará para siempre en la historia la protesta de Argentina por la infracción sancionada por el árbitro mexicano Edgardo Codesal por parte del defensor frente a Rudi Völler. La falta no pareció tal y definió el título a favor de los teutones, cuando faltaba muy poco para el final del encuentro, ya que Andreas Brehme lo cambió por gol para el 1-0 definitivo.

La enfermera se lleva a Maradona en 1994

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

Sue Ellen Carpenter tomó del brazo al crack después de la victoria por 2-1 ante Nigeria en la fase de grupos, en Estados Unidos. Pocas horas más tarde, llegó el positivo en el control antidoping que sacó a Diego del torneo, con el famoso "me cortaron las piernas" posterior.

La seña de Juan Sebastián Verón a Marcelo Bielsa en 2002

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

"Pará, pará", le pidió el mediocampista al entrenador cuando hubo un corner para Argentina sobre la hora ante Suecia en la fase de grupos. El equipo se estaba quedando afuera, con un papelón histórico, y el DT le pidió a la "Bruja" que se apurara. La llamativa respuesta del volante ante la desesperación general llamó la atención de todos.

Lionel Messi, sentado en el banco triste en 2006

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

José Pekerman no incluyó a la gran joya durante la eliminación ante el local Alemania en los cuartos de final. La lesión del arquero Roberto Abbondanzieri obligó al técnico a gastar uno de los tres cambios en el ingreso de Leonardo Franco, por lo que "la Pulga" vio todo como suplente como 19 años recién cumplidos. El hecho de tener a un futuro crack sin minutos en semejante cotejo fue siempre polémico.

Maradona y Messi, juntos en 2010

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

Los dos mejores futbolistas de la historia convivieron por única vez en una Copa del Mundo, certamen en el que apareció la sombra negra de Alemania para dejarlo afuera con un contundente 4-0 en los cuartos de final.

Ezequiel Lavezzi le tiró agua a Alejandro Sabella en 2014

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

El delantero fue el protagonista de una de las fotos más curiosas y divertidas de la historia: cuando el técnico le daba una indicación ante Nigeria en la fase de grupos, le tiró agua con la botellita mientras tomaba. "Lo noté muy nervioso, quería que se relajara un poco...", contó luego el "Pocho" entre risas. "Ezequiel es así, no me molesta y es un jugador muy alegre", declaró luego el técnico en la conferencia de prensa.

La salvada de Javier Mascherano contra Arjen Robben en 2014

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

Faltaba poco para el terminar la semifinal y el encuentro estaba 0-0, cuando el crack de Holanda hizo una gran jugada y quedó mano a mano con el arquero Sergio "Chiquito" Romero. Allí apareció, entonces, "Masche" para tirarse desde atrás y salvar la eliminación. "En esa jugada me abrí el ano", contó luego entre risas.

La mirada perdida de Messi en la final de 2014

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

La primera final de "Leo" en este torneo quedó en la memoria de muchos: fue derrota por 1-0 contra Alemania en la prórroga con el gol de Mario Götze y el lamento final del astro rosarino fue muy viral.

El consuelo de Kylian Mbappé a Messi tras eliminarlo en 2018

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

Algo similar le pasó al capitán cuatro años después, pero frente a Francia y en los octavos de final. El delantero rival, por entonces con apenas 19 años, saludó a la "Pulga" apenas consumada la sufrida victoria de los galos por 4-3.

El Topo Gigio de Messi al banco de Países Bajos en 2022

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

La decisión sorpresiva del 10 llamó la atención de todos: le "dedicó" el gol de penal del 2-0 al entrenador adversario Louis van Gaal. Con las manos en los oídos a lo Juan Román Riquelme, "Leo" expresó su enojo por las palabras previas del DT, que había dicho: "Messi es un gran jugador, pero cuando pierde la pelota es un jugador menos porque no corre y tendremos que aprovechar eso. En la semifinal del 2014 lo controlamos bien, casi no tocó la pelota".

"Anda pa allá, bobo" de Messi en 2022

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

Wout Weghorst fue el destinatario de la bronca del rosarino, que siguió después del triunfo por penales. Mientras declaraba con Gastón Edul en TyC Sports, el gigante delantero neerlandés le dijo algo desde atrás y el ex Barcelona estalló con una frase que quedó en la historia.

El baile de "Dibu" Martínez en los penales en 2022

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

Los penales fallados por Kingsley Coman y Aurélien Tchuoaméni desataron el costado más divertido del arquero de la Selección Argentina. Bailó, saltó, provocó y hasta les escondió la pelota a los rivales antes de que patearan desde los doce pasos.

El beso de Messi a la Copa del Mundo en 2022

Postales emblemáticas de la Selección Argentina en los Mundiales de fútbol.

Ante los ojos del mundo, se dio una de las imágenes más esperados por muchos fanáticos: "Leo" consiguió al fin el único trofeo importante que le faltaba en su casi inigualable carrera.