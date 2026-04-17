Los olvidados por Lionel Scaloni que no volvieron a vestir la camiseta de la Selección Argentina

Scaloni tardó tres años en conseguir su primer título con Argentina.

El Mundial de Rusia 2018 fue un antes y un después para la Selección Argentina, que fue eliminada tras caer con Francia en octavos de final en medio de un clima tenso entre el plantel y el cuerpo técnico liderado por Jorge Sampaoli. La derrota con Croacia en la segunda fecha de la fase de grupos había dejado a la delegación dividida debido a los dichos del entrenador contra los jugadores, un suceso que marcó el renacer del conjunto albiceleste.

Por aquellos tiempos, uno de los ayudantes de Sampaoli era Lionel Scaloni, quien continuó anclado a la AFA como entrenador de las juveniles y, eventualmente, se hizo cargo de la Selección Mayor cuando nadie quería hacerse cargo de la situación. Durante sus primeras convocatorias, el DT mantuvo algunos de los citados de Rusia 2018 en el plantel, pero no todos sobrevivieron mucho tiempo en el equipo.

Un ejemplo de esto es Cristian Pavón, quien estuvo presente en todos los partidos del Mundial y fue citado para los amistosos de septiembre del 2018, cuando tuvo su última presentación con la casaca albiceleste en el 0-0 contra Colombia. Dos meses después, Argentina tuvo dos amistosos con México en territorio nacional, encuentros donde otros jugadores tuvieron su despedida del seleccionado.

De hecho, Franco Vázquez, Mauro Icardi y Santiago Ascacíbar estuvieron en esos partidos e incluso el excapitán del Inter llegó a anotar en su último partido, lo que no le fue suficiente para volver a ser tenido en cuenta por Scaloni. Ya en marzo del 2019 le llegó el turno a Gonzalo Martínez, quien se fue con solo tres actuaciones después del 3-1 sobre Venezuela debido a la alta competencia que había por el mediocampo.

A mitad de aquel año se disputó la Copa América, en el que la “Albiceleste” llegó hasta semifinales después de una polémica eliminación contra Brasil, episodio que marcó uno de los momentos claves en la evolución del plantel. Entre los convocados a aquella competencia estaba Renzo Saravia, reconocido por haber sido el primer lateral derecho de Scaloni, algo que no le alcanzó para seguir en las citaciones tras el 2-2 con Uruguay en un amistoso.

Pero antes de la despedida de Renzo, una promesa que quedó borrada del mapa fue Adolfo Gaich, el goleador que tuvo la Sub-20 y que no mostró estar a la altura en el seleccionado mayor. Su única presentación fue en el 4-0 contra México el 11 de septiembre del 2019, encuentro en el que ingresó para los últimos minutos como reemplazante de Rodrigo de Paul, aunque se dio el lujo de representar a Argentina en los JJ.OO. de Tokio 2020.

Pavón fue el único de ellos que estuvo en Rusia 2018.

Los que sobrevivieron al debut de Scaloni

Lionel Scaloni tuvo su debut oficial al frente de la Selección Argentina en el amistoso contra Guatemala del 8 de septiembre del 2019, en el que la “Albiceleste” venció por 3-0. Desde aquel partido hasta la etapa actual, solo ocho jugadores de esa primera convocatoria siguen en la órbita del entrenador, a saber: Geronimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Marcos Acuña, Ángel Correa y Paulo Dybala.