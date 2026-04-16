Alarma en la Selección Argentina: Scaloni aparece como candidato para Real Madrid

El futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina es una incógnita tras el interés de un gigante de Europa por el entrenador campeón del mundo.

La eliminación de Real Madrid en la Champions League abrió un escenario inesperado, ya que el nombre de Lionel Scaloni comenzó a circular con fuerza como posible entrenador para la próxima temporada. Mientras el club evalúa la continuidad de Álvaro Arbeloa, el DT de la Selección Argentina aparece como una alternativa que seduce puertas adentro a meses del Mundial 2026.

La caída ante Bayern Múnich dejó secuelas profundas en el "Merengue". No sólo por el impacto deportivo, sino también por lo que implica a nivel institucional: el club más ganador del torneo quedó fuera antes de lo esperado y eso aceleró un proceso de evaluación interna sobre el rumbo del equipo.

Según informó el diario El Mundo de España, la dirigencia de la Casa Blanca inició un período de análisis para definir si Arbeloa continuará en el cargo. La determinación final se tomará recién en mayo, una vez que finalice LaLiga, con el objetivo de evaluar el cierre de temporada y la reacción del plantel tras el golpe europeo.

Lionel Scaloni, el nombre que gana terreno en Real Madrid

En ese escenario, comenzó a tomar fuerza la figura de Scaloni. El DT de la Selección Argentina aparece como uno de los candidatos que seducen al presidente Florentino Pérez, quien se tomará tiempo para definir al próximo estratega del primer equipo.

El santafesino tiene contrato vigente con la "Albiceleste" hasta el Mundial 2026, pero desde la Asociación del Fútbol Argentino ya informaron que existen conversaciones para extender su vínculo. De hecho, el presidente Claudio Tapia confirmó que hay diálogo abierto para su continuidad.

El propio Scaloni también reconoció esas charlas, aunque destacó en la pasada fecha FIFA que la prioridad es el Mundial 2026. Además, dejó en evidencia su fuerte vínculo emocional con el cargo. "Sé que cuando no esté, me arrepentiré como todos los que han pasado por acá porque es un lugar único. Desde el momento en el que entrás te das cuenta de que es espectacular estar acá. ¿Cómo no me va a seducir estar acá? Es un lugar privilegiado para todo el mundo"

Este factor no es menor. Más allá del interés del Real Madrid, el club más poderoso y laureado de competencias internacionales del mundo, su salida no parece sencilla en el corto plazo.

Una lista de candidatos, con nombres de peso y otro argentino

Scaloni no es el único nombre en carpeta. La prensa española también menciona a entrenadores de trayectoria internacional como Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino y José Mourinho. Sin embargo, cada opción presenta obstáculos. Klopp, por ejemplo, ha reiterado que su etapa en el fútbol profesional concluyó tras su salida del Liverpool, lo que lo convierte en una alternativa poco probable.

En este contexto, Scaloni emerge como un perfil atractivo por su capacidad de gestión, liderazgo de grupo y éxito reciente, especialmente tras consagrarse campeón del mundo.

Los números que complican a Arbeloa

El ciclo de Arbeloa no termina de convencer desde lo estadístico. Llegó para corregir el rumbo tras la salida de Xabi Alonso, pero los resultados no lograron mejorar el panorama. Mientras su antecesor había alcanzado un 71% de efectividad, Arbeloa registra un 62%, con siete derrotas en 21 partidos. Para un club con la exigencia del Real Madrid, esos números encienden alarmas.

A esto se suma un dato clave: salvo un giro inesperado, el equipo cerraría la temporada sin títulos importantes, tras quedar eliminado de la Champions League y la Copa del Rey, y con LaLiga cuesta arriba.

No todo es negativo en la gestión de Arbeloa. En el club destacan algunos aspectos positivos que podrían jugar a su favor en la decisión final. Uno de ellos es la respuesta del equipo en partidos de alta exigencia, como la serie ante el Bayern Múnich, donde compitió en condiciones adversas. También logró triunfos importantes frente a entrenadores de renombre como José Mourinho y Pep Guardiola.

Además, consiguió estabilizar un vestuario que había quedado golpeado tras la salida de Xabi Alonso. Jugadores como Vinicius Jr., Jude Bellingham y Federico Valverde mostraron mejoras en su rendimiento, mientras que Kylian Mbappé alcanzó uno de sus mejores niveles desde su llegada.