“Sangre nueva”: los jugadores que sorprendieron a Scaloni e irían al Mundial 2026

El cuerpo técnico deslizó que dos jovenes los cautivan de gran manera por lo que pueden llegar a aportar.

Cada vez falta menos para que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tenga que reunirse para presentar la lista de jugadores que serán convocados a disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. En las últimas horas, Roberto Ayala dio una entrevista en la que desplegó una serie de elogios para dos futbolistas que sorprendieron y fueron tildados como la “sangre nueva” que el equipo necesita para afrontar el certamen.

Lo primero a mencionar es que la "Albiceleste" debe presentar dos listas de convocados para el campeonato organizado por la FIFA. La primera se tiene que ser entregada el 11 de mayo y tendrá un máximo de 55 nombres anotados. Mientras que la segunda debe ser oficializada el 30 del mismo mes, pero con 26 jugadores, que deben haber formado parte de la primera lista que se entregó. Lo que genera que haya una serie de rumores sobre quiénes van a ser alistados para el máximo certamen.

"Nicolás Paz y Valentín Barco están en un gran momento y eso siempre es positivo a la hora de elegir. Obviamente, después la lista se acorta, pero es bueno tener mucho material de donde sacar. Es sangre nueva, necesitamos de esa energía", expresó para la Agencia Noticias Argentina. “Está bueno tener muchas opciones. Es sangre nueva, savia nueva; necesitamos esa energía”, agregó. Palabras que permiten confirmar que serían convocados al certamen.

Los motivos para pensar que serán llevados al Mundial son de sobra, debido a que los dos jugadores atraviesan un gran momento en sus equipos. Lo particular es que se trata de rendimientos en clubes que pelean de mitad de tabla para arriba. No forman parte de grandes planteles que demandan una fuerte inversión de millones de euros. Algo que destaca aún más el presente de cada uno. De hecho, el exjugador de Boca podría pasar al Chelsea y el volante sería transferido al Real Madrid.

El pedido de Roberto Ayala a los jugadores de la Selección Argentina

Por otro lado, el último fin de semana del fútbol europeo encendió varias alarmas en el combinado nacional. Esto es producto de que Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez presentaron lesiones para afrontar sus compromisos. El paso de las horas expone que el arquero se retiró de la entrada en calor en Aston Villa por precaución. Mientras que el defensor y el delantero tienen varios días por delante para recuperarse. Sin embargo, se estima que los dos serán convocados sin problema alguno.

"Empezamos todas las noches y fines de semana a rezar para que no les pase nada, que terminen sus partidos. Estamos siempre comunicándonos por teléfono o vía Zoom para ver cómo anduvo cada uno. Nosotros somos los encargados de seguirlos, de ver cómo están y si hay algo que tiene que entrar el doctor, ya entra él", señaló el “Ratón” Ayala sobre el trato que le entregan a los jugadores.

"Nosotros lo que hicimos, que Leo les dijo fue 'en algún momento piensen en la Selección, cuando crean que tiene (algo), piensen un poquito'", agregó. Esto se une a la decisión del “Dibu” Martínez de hacer señas de que no estaba en condiciones de jugar apenas intentó un saque largo en la entrada en calor. La primera señal de molestia muscular lo llevó a pedir que ataje su compañero porque buscaba no comprometerse y que decante en una noticia más grave.