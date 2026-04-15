La chicana de un hincha del Arsenal a Cuti Romero por el momento del Tottenham

Su equipo quedó en zona de descenso directo y podría jugar en una de las categorías más difíciles del fútbol inglés.

La pasión por el fútbol es igual en todas partes. Puede que lo único que cambie sea la intensidad con la que los hinchas la viven, pero la rivalidad entre clásicos rivales es algo que se mantiene en diferentes puntos del planeta. Esto lo vivió Cristian Romero, que se cruzó con un hincha del Arsenal que le hizo un comentario más que particular sobre el pésimo momento que Tottenham está viviendo en la Premier League y que puede desencadenar un trágico final deportivo.

Si se repasa la tabla de posiciones, el conjunto de Londres se encuentra en el puesto 18 con apenas 30 unidades. Un momento bastante negativo, teniendo en cuenta que restan seis fechas para el final de la temporada. En caso de que no haya una mejora, se va a producir la pérdida de la categoría y el pasaje a la segunda división. Una de las ligas más complicadas del planeta, debido a la enorme calidad de los equipos que pelean por un lugar en la primera.

“Buena suerte en el Championship”, expresó el hombre que se cruzó al “Cuti” Romero por las calles de la capital inglesa. Si bien el defensor argentino no se movió porque estaba más concentrado con su celular, la chicana no pasó desapercibida y rápidamente cobró gran importancia en las redes sociales. Es que la rivalidad con el Arsenal es una de las más marcadas y hay un deseo de que se produzca un final que parece estar casi programado. Aunque la alegría no será completa, porque los Gunners podrían perder la liga a manos del Manchester City que comenzó a descontarle puntos.

Por otro lado, se debe destacar que el defensor argentino se encontraba caminando con una venda blanca en su rodilla derecha. Una que es producto de una lesión que contrajo el último fin de semana y que lo obligó a retirarse antes de tiempo del partido frente al Sunderland. Los gestos de dolor que se dibujaron sobre su rostro y el esfuerzo que realizó para marcharse hacia el vestuario fueron señales de la alerta en la Selección Argentina.

El paso de las horas expuso que el “Cuti” Romero tiene una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha. Muchos creyeron que se trataba de una rotura de ligamentos, pero la suerte estuvo del lado del jugador. De acuerdo con los profesionales de la salud, se tendrá que producir un trabajo de recuperación que es necesario prolongar entre seis y ocho semanas. No lo margina al futbolista del Mundial, pero llegará con lo justo.

A menos de 58 días para que el certamen organizado por la FIFA comience, el defensor argentino es una de las grandes preocupaciones que el cuerpo técnico de la Selección Argentina dispone, debido a que se trata de una pieza fija dentro del armado de la formación titular. Es por ello que se le hará una observación de cerca con el fin de conocer a fondo cada momento de su puesta a punto.

También es importante señalar que hay variantes para pensar en un posible reemplazo del “Cuti” Romero en caso de que surja un contratiempo inesperado. Se menciona que Marcos Senesi, Leonardo Balerdi y Facundo Medina podrían ser grandes candidatos a sumarse en la defensa. Por otro lado, la dupla del conjunto argentino podría estar armada por los servicios de Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.