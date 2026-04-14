Se trata del estadio más grande del Mundial 2026.

La situación en Estados Unidos no se condice con el clima de una Copa del Mundo. El gobierno de Donald Trump inició sus ataques a Irán el mes pasado, comprometiendo la participación del seleccionado iraní al no darle garantías de seguridad, a lo que se suman los conflictos internos, con una tensión político-social debido a los accionares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Con el antecedente de lo sucedido durante el Mundial de Clubes del año pasado y con otros eventos de los últimos meses, en los que el ICE realizó operativos que terminaron con la vida de varios ciudadanos, hay chances de que el Mundial 2026 sea usado como pantalla para repetir procedimientos similares. Justamente por tal motivo, el sindicato de los trabajadores del SoFi Stadium elevó un pedido a la FIFA.

La sede de Los Ángeles, que será la que reciba el debut de la Selección de los Estados Unidos contra Paraguay, cuenta con 2000 empleados que planean organizar una huelga a modo de protesta ante la posible intervención del ICE durante la Copa del Mundo. Bajo el nombre UNITE HERE Local 11, el sindicato teme por la aparición de agentes en el estadio para realizar sus operativos de manera encubierta con el objetivo de atacar a los trabajadores extranjeros.

A esto se suma que los trabajadores buscan que se retomen las negociaciones para la renovación de sus contratos, los cuales expiraron ante la falta de respuestas de la empresa Legends Global y de la gestora del SoFi Stadium. De ahí que el pedido a la FIFA también incluya que se disminuya el uso de Inteligencia Artificial, que puede llevar a varios despidos al reemplazarse espacios de trabajo que históricamente fueron tomados por el personal del estadio.

“Los trabajadores apenas llegan a fin de mes. La mayoría de nuestros miembros tienen dos empleos. Son la columna vertebral de la industria que hará prosperar a la FIFA. A pesar de nuestros intentos por dialogar con ellos, la FIFA básicamente ha ignorado nuestras demandas”, afirmó Kurt Petersen, vicepresidente del sindicato, en diálogo con The Athletic. Cabe mencionar que los representantes buscan que una parte de las ganancias del Mundial 2026 se destine a la construcción de viviendas accesibles en Los Ángeles, donde la oferta de casas es escasa, sobre todo para las personas de bajos recursos.

Esta sede tendrá 8 partidos durante el Mundial.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje