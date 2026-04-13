¿Italia va al Mundial 2026? La inesperada idea de la FIFA

El insólito plan de Italia para poder jugar el Mundial 2026.

La Selección de Italia todavía se ilusiona con poder jugar el Mundial 2026, aunque haya quedado eliminada en el segundo repechaje frente a Bosnia y Herzegovina. Es que la "Azzurra" se basa en un supuesto plan inesperado de la FIFA para asistir a la máxima cita, si es que se baja Irán y cede ese cupo en el certamen a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Por motivos de seguridad en el marco de la guerra, tal vez el mencionado país asiático desista de participar en la Copa del Mundo, por lo que dicho lugar quedaría vacante. Por lo tanto, tal vez la Federación Internacional de Fútbol Asociado organice un cuadrangular internacional, con el tetracampeón como protagonista.

De acuerdo con el portal especializado inglés The Athletic, para compensar ese cupo de Irán si es que se concreta el abandono, la FIFA organizaría un torneo intercontinental que estaría compuesto por dos Selecciones asiáticas y dos europeas. Uno de los equipos del Viejo Continente, en el caso de llevar a cabo este mini certamen, sería justamente Italia "debido a su notoriedad e historia".

Igualmente, el presidente Gianni Infantino ya aclaró públicamente en reiteradas oportunidades que Irán jugará el Mundial 2026. De no ser así, además de la "Nazionale", los otros candidatos a formar parte del hipotético cuadrangular son los combinados mejor rankeados de ambos continentes que no pudieron conseguir el ticket a la Copa del Mundo: Dinamarca, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El insólito plan de Italia para poder jugar el Mundial 2026.

Los 4 Mundiales a los que faltó Italia en la historia

Uruguay 1930, la ausencia inicial

Italia no participó del primer Mundial de la historia. Al igual que otras selecciones europeas como España, Suecia, Países Bajos y Hungría, rechazó viajar a Sudamérica por los altos costos y la distancia, a pesar de que el país anfitrión ofreció cubrir los gastos para fomentar la presencia internacional.

Suecia 1958, el primer gran golpe deportivo

La primera eliminación en fase clasificatoria llegó en 1958. Italia no logró superar el grupo y quedó fuera tras caer ante Portugal e Irlanda del Norte.

Rusia 2018, una caída histórica

Después de 60 años sin ausencias, Italia volvió a quedar afuera de un Mundial. Perdió el repechaje frente a Suecia y no pudo revertir la serie, generando una fuerte crisis en el fútbol italiano.

Qatar 2022, una ausencia que profundizó la crisis

La eliminación rumbo a Qatar 2022 agravó aún más el panorama. Italia encadenó dos Mundiales consecutivos sin clasificar, algo inédito en su historia y considerado una verdadera catástrofe deportiva.

Los grupos para el Mundial 2026, sin Italia