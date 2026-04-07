Escándalo total: el bono que los jugadores de Italia pidieron antes del duelo con Bosnia

Los jugadores mantuvieron una charla con el cuerpo técnico de Gattuso para acceder a un bono económico en euros.

La historia de los mundiales expone que son tres de manera consecutiva en los que se registra la ausencia de Italia porque no puede obtener la clasificación en las eliminatorias europeas. Después de la derrota por penales, se conoció que los jugadores habían pedido un bono de dinero en caso de ganarle a Bosnia. Un detalle que provocó la furia de los hinchas, que rápidamente salieron a manifestarse en las redes sociales al solicitar una importante renovación de nombres.

De acuerdo con la información a la que accedió el medio La Repubblica de Italia, un grupo de jugadores se acercó al staff del cuerpo técnico para preguntar si existía la posibilidad de acceder a un incentivo económico en caso de lograr romper la racha sin presencias mundiales. Si bien, no fueron todos los convocados, el gesto habría generado cierto malestar porque consideraron que la gloria deportiva y la representación del país habría quedado casi al mismo nivel que el premio monetario.

Se estima que el pedido realizado por algunos jugadores de la Selección de Italia fue de 300 mil euros a repartir entre todos. “Ganen la clasificación y luego veremos”, habría señalado Genaro Gattuso cuando fue consultado sobre la posibilidad. Por otro lado, se menciona que al no haber una respuesta positiva, no se avanzó con charlas hacia los directivos de la federación.

Los nombres de los jugadores no fueron mencionados de manera pública, pero las consecuencias de no haber clasificado a un Mundial para Italia están dejando grandes saldos negativos. Genaro Gattuso dejó el cargo de entrenador del conjunto nacional; Gabriele Gravina presentó la renuncia como presidente de la federación. Además, se desprende que habrá un intento de llevar a cabo un importante proceso de reestructuración que podría afectar hasta los equipos que compiten en la Serie A. El objetivo es ingresar si o si al Mundial del 2030.

El periodista que responsabilizó hasta los árbitros de la eliminación de Italia

Rusia 2018, Catar 2022 y ahora Canadá, Estados Unidos y México. La última cita expone que la Selección de Italia no formará parte porque no reunión las condiciones necesarias a nivel deportivo para disputarla. Una federación que dispone de cuatro estrellas que no está pasando por su mejor momento. Esto provocó una importante reflexión del periodista Vitto de Palma. En la que habló sobre los clubes, los dirigentes, pero también cuestionó al colegio de árbitros italiano.

“Perdió merecidamente por toda una serie de razones. Y nosotros estamos pagando una crisis, que es una crisis del fútbol italiano en general. Porque también a nivel de clubes, Italia siempre, en todas las décadas de la historia del fútbol”, arrancó el comentarista en un descargo que publicó en su cuenta de Instagram.

Aunque el comentario hacia los árbitros expone que el problema es mucho más profundo de lo que los hinchas creen. “La expulsión de Alessandro Bastoni es una jugada por la cual está acostumbrado a que en Italia nadie lo echa. Este es el problema que tiene Italia. Italia está acostumbrada a tener regla diferente”, afirmó. Un detalle no menor porque esto condiciona el comportamiento de los jugadores. Y es difícil cambiarlo en los momentos de gran tensión.