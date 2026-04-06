Jugó dos Mundiales, brilló en Italia y habló sobre la comparación entre Maradona y Messi: "El más grande"

Brilló en Italia en los '90 y eligió a Maradona como el mejor de la historia: "Dios".

Un ex futbolista italiano, figura en distintos clubes de su país y subcampeón del Mundial de Estados Unidos 1994 con la 'Azzurra', realizó una contundente declaración acerca del debate futbolístico entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona. Se trata de Dino Baggio, mediocampista con pasos por equipos como Juventus, Inter de Milán y Parma, quien eligió a 'Pelusa' (que por aquellos años brillaba con el Napoli) como el mejor futbolista de la historia y marcó las diferencias del fútbol de aquel entonces con el actual.

En entrevista con el diario AS de España, el oriundo de Padua explicó los motivos por los que opina que Maradona es el mejor jugador de todos los tiempos: "Hoy se pita falta antes del contacto, prácticamente. Maradona, en los tiempos modernos, haría mil goles por campeonato. No puedes imaginar lo que le pegaban cuando estaba en el Nápoles. Messi, en aquella época, habría sido igualmente buenísimo, pero masacrado total y absolutamente. Por eso digo que Diego fue el más grande. El Dios del fútbol mundial", sentenció.

Además, señaló las notorias diferencias respecto del arbitraje hoy en día, del que consideró que cuidan mucho más a los futbolistas de lo que sucedía en su época como jugador: "En nuestra época los jugadores no éramos tutelados como hoy día. Entonces, algunos defensores te plantificaban los tacos en el gemelo, porque sencillamente se podía. Era duro antes, sí. Daba igual el balón o el tobillo. Hoy todo es más sencillo en realidad".

Tras ser subcampeón del mundo en 1994, Baggio arribó al Parma y mostró su mejor versión: en seis años, ganó cuatro títulos con el club y fue una pieza clave del mediocampo.

Los números de Diego Maradona con el Napoli de Italia

258 partidos disputados.

115 goles.

76 asistencias.

Cinco títulos: Serie A 1986-1987 y 1989-1990, Copa de Italia 1986-1987, Supercopa de Italia 1990-1991 y Copa de la UEFA 1988-1989.

La trayectoria de Dino Baggio, figura del fútbol italiano y subcampeón del mundo en Estados Unidos 1994

Baggio inició su carrera profesional en el Torino y allí se estableció como una de las jóvenes promesas del fútbol local. En 1991 fue transferido al Inter de Milán, pero apenas una temporada después recaló en la Juventus, clásico rival de 'Il Toro'; con la 'Vecchia Signora' se consagró campeón de la Copa de la UEFA (actualmente Europa League) y sus buenas actuaciones le hicieron ganarse un lugar en la Selección de Italia para el Mundial 1994.

Luego, tuvo pasos importantes por el Parma, club en el que alcanzó su mejor nivel y en el que compartió plantel con los argentinos Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo y Roberto Sensini. Con el conjunto parmesano se consagró en otras dos ocasiones de la Copa de la UEFA (1995 y 1999) y también de la Supercopa de Europa, además de destacarse por su capacidad goleadora en competencias europeas.

A nivel internacional, formó parte de la Selección de Italia durante la década del 90, siendo subcampeón del mundo en el Mundial de Estados Unidos 1994. También participó en la Eurocopa 1996 y sumó una importante cantidad de partidos con la 'Azzurra'. Tras un paso por Lazio (2000-2003) y una breve experiencia en el Blackburn Rovers de Inglaterra (2003-2004), regresó a Italia y pasó por diversos cuadros antes de su retiro definitivo de la actividad en 2009.