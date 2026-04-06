Mundial 2026: la bandera de Diego Maradona que llevó a la clasificación de Escocia

Escocia no competía desde Francia 1998.

A pesar de formar parte del Reino Unido, Escocia mantiene una relación tirante con Inglaterra, algo que viene de enfrentamientos históricos y tensiones que van desde lo político hasta lo cultural. De ahí que para los escoceses, Diego Armando Maradona haya sido adoptado como un héroe con el recuerdo de aquellos cuartos de final de México 1986, en los que la Selección Argentina tomó revancha dentro de la cancha de lo sucedido en la Guerra de Malvinas.

Salvando las distancias, aquel triunfo argentino fue una hazaña celebrada en nuestro país y también en Escocia, donde adoptaron al “Diez” como un emblema de rebeldía contra la corona inglesa con la inolvidable “Mano de Dios”. De hecho, la figura de Maradona apareció en un momento clave para el equipo de Steve Clarke en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, donde se jugaron la clasificación en la última fecha.

Y es que los escoceses habían llegado al último partido un punto por debajo de Dinamarca, su rival para el cierre de las Eliminatorias, aunque con la localía en Gaslow a su favor. De hecho, Escocia iba adelante en el marcador por 2-1, resultado que lo metía de manera directa a la Copa del Mundo, pero los daneses empataron el encuentro a los 81’ de la mano de Patrick Dorgu, que metía a su país en el Mundial con el empate.

Escocia había quedado a solo nueve minutos de lograr la clasificación a la cita máxima después de 28 años, puesto que su última participación había sido en Francia 1998 y llevaba seis mundiales sin asistir, su racha negativa más extensa. Justo en ese momento adverso, una bandera escocesa con el rostro ilustrado de Maradona en el centro de la cruz flameó entre el público antes de que se cumpla la hazaña.

A tan solo minutos de quedar condenados al repechaje, Kieran Tierney marcó el 3-2 en el tiempo de descuento, mientras que Kenny McLean puso el 4-2 definitivo en la última jugada. Con dicho resultado, Escocia cerró las Eliminatorias como líder de su grupo por dos puntos de diferencia, envió a Dinamarca al repechaje y se quedó con el pasaje para el Mundial 2026, donde quedó sorteada en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití.

Así es la bandera de la hinchada escocesa con Diego.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje