El gesto de enojo de Retegui tras ser reemplazado en la eliminación de Italia ante Bosnia

Italia tendrá que esperar hasta el 2030 para soñar con un jugar un Mundial

Nuevamente, un Mundial acaba de dar una tremenda sorpresa en la previa, porque Bosnia le ganó 4-1 por penales a Italia en la definición de uno de los repechajes de Europa y se quedó con el lugar disponible en el grupo B. En el transcurso del encuentro, Mateo Retegui recibió la indicación de abandonar el campo de juego cuando su equipo se encontraba ganando, pero no tenía del todo asegurada la victoria, que se le terminó escapando por contar con la puntería necesaria frente al arco.

La crónica del encuentro expone que el conjunto italiano comenzó ganando gracias al tanto de Moise Kean, producto de un error del arquero local en una salida. Sin embargo, la expulsión de Alessandro Bastoni sobre el final del primer tiempo generó una serie de problemas en la escuadra que vistió de blanco. Por ende, se registró un cambio que para los hinchas fue inesperado, debido a que el equipo necesitaba asegurar la clasificación y para ello era necesario anotar un tanto más.

Antes de que el primer tiempo culmine, Gennaro Gattuso dispuso que se registre la salida de Mateo Retegui y se dé el ingreso de Federico Gatti. Las cámaras encargadas de transmitir el encuentro mostraron cómo el delantero se fue con una cara muy seria y de cierta bronca por ver el número que se reflejaba en el cartel que estaba en manos del cuarto árbitro. Además, un leve movimiento de su rostro permitió entender que se encontraba en desacuerdo.

El desarrollo de la jornada expuso que el empate llegó a los 79 minutos de la mano de Haris Tabakovic. Lo particular es que las redes sociales en Italia estallaron de bronca de gran manera con la jugada, debido a que muchos señalaron que existió una mano previa de Edin Dzeko, porque el balón pegó en su brazo y esto permitió que el balón le quede servido a su compañero para que pudiera anotar el tanto que estiró la definición hasta el alargue y, posteriormente, los disparos desde el punto penal.

Otra vez sin Mundial: cuándo fue la última vez de Italia.

Nuevamente, un Mundial no contará con uno de los equipos más importantes a lo largo de su historia. Hay que recordar que Italia se consagró campeón del mundo en cuatro ediciones, además de que fue subcampeón en la misma cantidad de veces. No hay dudas de que este presente deportivo es uno de los peores de la federación europea, que otra vez deberá cambiar el rumbo de cómo llevar a cabo su estrategia de preparación para al menos participar del certamen del 2030.

La última vez que el conjunto azul estuvo en un Mundial fue en la edición del 2014 de Brasil. En aquella oportunidad no pudo superar la fase de grupos porque quedó eliminado con Inglaterra en una zona donde avanzaron de ronda Costa Rica, que fue la verdadera sorpresa del campeonato, y Uruguay. Luego, los tetracampeones del mundo no sumaron minutos en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora no estarán en el certamen que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

¿Gattuso presenta la renuncia?

Hace unos meses, precisamente en octubre, Genaro Gattuso dio una conferencia de prensa en la que lanzó una dura advertencia sobre lo que pasará con su posición como entrenador de la Selección de Italia, pero más que nada con su vida personal en caso de que no pudiera romper el maleficio que les impide clasificarse a un Mundial.

“Si no clasificamos para el Mundial, me mudaré y me iré a vivir lejos de Italia, muy lejos”, señaló. Aquella frase comenzó a cobrar una gran trascendencia en las últimas horas. Es poco probable que abandone el país, pero los medios italianos comenzaron a preguntarse si no es necesario que la federación haga un cambio rotundo y convoque a un entrenador de mayor experiencia con el fin de estar presentes en el Mundial 2030.