Memes: Italia quedó afuera del Mundial 2026 y estallaron las redes

Italia no clasificó al Mundial 2026 tras caer con Bosnia y en redes sociales estallaron los memes.

El Mundial 2026 ya tiene a la gran mayoría de los países confirmados y una de las sorpresas será que Italia no estará presente, por tercera vez consecutiva. Luego de caer en la tanda de los penales frente a Bosnia por el repechaje, las redes sociales se estallaron con memes e imágenes del fuerte suceso que sacude a la "Azzurra".

El conjunto balcánico se impuso en los penales por 4-1, luego de haber empatado 1 a 1 en los 120 minutos del partido. Si bien Italia se había peusto en ventaja con gol de Moise Kean, Bosnia igualó a falta de 10 minutos del final de forma merecida, ya que los italianos jugaron con un hombre menos por la expulsión de Alessandro Bastoni.

Los memes de la eliminación de Italia del Mundial 2026