Memes: Italia quedó afuera del Mundial 2026 y estallaron las redes

El Mundial 2026 ya tiene a la gran mayoría de los países confirmados y una de las sorpresas será que Italia no estará presente, por tercera vez consecutiva. Luego de caer en la tanda de los penales frente a Bosnia por el repechaje, las redes sociales se estallaron con memes e imágenes del fuerte suceso que sacude a la "Azzurra".
El conjunto balcánico se impuso en los penales por 4-1, luego de haber empatado 1 a 1 en los 120 minutos del partido. Si bien Italia se había peusto en ventaja con gol de Moise Kean, Bosnia igualó a falta de 10 minutos del final de forma merecida, ya que los italianos jugaron con un hombre menos por la expulsión de Alessandro Bastoni.