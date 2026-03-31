Adiós Mundial 2026: de manera insólita, una Selección echó a su DT a 10 semanas del debut

Insólito: una Selección clasificada al Mundial 2026 echó al DT a 72 días del torneo.

Una Selección clasificada al Mundial 2026 acaba de echar a su entrenador de manera insólita, a apenas diez semanas del debut en el torneo. Así lo comunicó la Federación del país de manera oficial, por lo que ahora deberá buscar a un reemplazante, solamente con dos meses y medio de margen. De esta forma, el flamante estratega designado llegará a la máxima cita con muy pocos días de trabajo al mando del plantel profesional.

El protagonista de esta inesperada historia es nada menos que Ghana, que decidió cesar a Otto Addo. El combinado africano compartirá el durísimo Grupo L con Inglaterra, Croacia y Panamá. El elenco ghanés tendrá fuertes desafíos en la zona contra una de las máximas candidatas al título, ante el Seleccionado que culminó tercero en la última edición y versus la "Cenicienta" que llegó desde Centroamérica, respectivamente. Lo curioso es que el equipo hizo un buen partido en el amistoso ante la poderosa Alemania, ya que recién cayó por 2-1 sobre el final como visitante en Stuttgart.

Ghana echó a su DT a 10 semanas del Mundial 2026: el comunicado oficial

A la hora de comunicar esta intempestiva determinación, la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) del país se expresó a través de los canales oficiales de las redes sociales: “La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha rescindido el contrato con el seleccionador de la selección nacional masculina absoluta (Estrellas Negras), Otto Addo, con efecto inmediato". "La Asociación desea agradecer sinceramente a Otto Addo su contribución al equipo y le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos. La Asociación de Fútbol de Ghana comunicará la nueva dirección técnica de las Estrellas Negras a su debido tiempo", concluyeron en el escueto escrito.

Ghana echó a su DT, Addo, a diez semanas del Mundial 2026.

Quién es Addo, el DT echado por Ghana a 72 días del Mundial

Se trata de un exmediocampista germano-ghanés, que nació en Alemania y vistió las camisetas en dicha nación de Hannover, Borussia Dortmund, Mainz y Hamburgo. Luego de haber sido asistente en diferentes proyectos, asumió definitivamente la conducción del Seleccionado de Ghana en marzo del 2024 en esta segunda etapa (ya había estado en 2022) y lo llevó a la Copa del Mundo para su segunda participación consecutiva en la máxima cita global del fútbol.

Sin embargo, los malos resultados recientes precipitaron su salida: las derrotas en los amistosos de esta ventana de marzo frente a Austria (5-1) y Alemania (2-1 sobre la hora) terminaron el período.

El fixture de Ghana en el Mundial 2026