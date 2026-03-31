Turquía vence a Kosovo y volverá a jugar un Mundial tras 24 años

La selección de Turquía puso fin el martes a una espera de 24 años para clasificarse para la Copa del Mundo al vencer 1-0 a Kosovo en una de las finales de la repesca de la UEFA, sellando así su regreso al torneo más importante del fútbol por primera vez desde 2002.
Kerem Akturkoglu marcó el único gol en el minuto 53 para decidir un partido muy disputado en Pristina, donde los anfitriones esperaban alcanzar su primera Copa del Mundo.
Turquía, que ocupa el puesto 25 en el ranking mundial, había fracasado repetidamente en las campañas de clasificación durante las últimas dos décadas y llegó bajo presión para obtener buenos resultados, con el entrenador Vincenzo Montella al frente de un equipo que combinaba talentos emergentes y jugadores internacionales experimentados.
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En el torneo que se jugará a mediados de año, Turquía integrará el Grupo D, donde se medirá con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Para Kosovo, que ocupa el puesto 77 en el ranking y jugaba ante un estadio lleno, la derrota puso fin a una racha extraordinaria que había llevado al equipo al borde de un debut histórico en un gran torneo, menos de una década después de unirse a la FIFA y la UEFA.
Con información de Reuters