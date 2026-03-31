Turquía vence a Kosovo y volverá a jugar un Mundial tras 24 años

El turco Kerem Akturkoglu celebra su gol ante Kosovo con Altay Bayindir y sus compañeros

La selección de Turquía puso fin el martes a ‌una espera de ‌24 años para clasificarse para la Copa del Mundo al vencer 1-0 a Kosovo en una de las finales de la repesca de la UEFA, sellando así ​su regreso ⁠al torneo más importante del ‌fútbol por primera vez desde ⁠2002.

Kerem Akturkoglu marcó ⁠el único gol en el minuto 53 para decidir un partido muy ⁠disputado en Pristina, donde los ​anfitriones esperaban alcanzar su ‌primera Copa del ‌Mundo.

Turquía, que ocupa el puesto ⁠25 en el ranking mundial, había fracasado repetidamente en las campañas de clasificación durante las ​últimas dos ‌décadas y llegó bajo presión para obtener buenos resultados, con el entrenador Vincenzo Montella al frente de un equipo ⁠que combinaba talentos emergentes y jugadores internacionales experimentados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el torneo que se jugará a mediados de año, Turquía integrará el Grupo D, donde se medirá con Paraguay, Estados Unidos ‌y Australia.

Para Kosovo, que ocupa el puesto 77 en el ranking y jugaba ante un estadio lleno, la derrota puso fin a ‌una racha extraordinaria que había llevado al equipo al borde de un debut ‌histórico ⁠en un gran torneo, menos de una década después ​de unirse a la FIFA y la UEFA.

Con información de Reuters