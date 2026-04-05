Rechazo masivo a ICE: pausan un proyecto para construir un centro de detención en un pueblo republicano

Un ambicioso proyecto para instalar un centro de detención de inmigrantes en una pequeña ciudad del estado de Georgia fue puesto en pausa por el gobierno de Estados Unidos. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Interior, generó una fuerte resistencia local, incluso entre votantes conservadores, por el impacto que tendría en los recursos y la vida cotidiana de la comunidad.

El plan para construir un centro de detención del ICE en la localidad de Social Circle, en Estados Unidos, quedó momentáneamente suspendido mientras las autoridades revisan sus procesos internos.

Según reportó CBS, el administrador municipal, Eric Taylor, indicó que el Departamento de Seguridad Interior decidió pausar no solo este proyecto, sino otros centros similares en el país. La medida no sería definitiva, sino parte de una evaluación bajo el nuevo liderazgo del organismo. El proyecto contemplaba transformar un enorme depósito industrial en un centro con capacidad para unas 10.000 personas detenidas, lo que triplicaría la población de esta localidad de apenas 5.000 habitantes.

Uno de los principales puntos de conflicto es la infraestructura. De acuerdo con las autoridades locales, el sistema de agua de la ciudad ya opera cerca de su límite. Actualmente, el consumo ronda los 800.000 galones diarios, sobre un máximo permitido de un millón. "El margen restante no alcanza para sostener una instalación de esa magnitud", advirtió Taylor, quien incluso tomó la decisión de bloquear el acceso al suministro de agua del predio para evitar un uso sin evaluación previa. Según reconstruyó la BBC, el propio gobierno federal estimaba que el centro podría requerir alrededor de un millón de galones diarios, lo que duplicaría la capacidad disponible.

Rechazo transversal: demócratas y republicanos, unidos

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que la oposición al proyecto no distingue alineamientos políticos. En Social Circle, una comunidad que mayoritariamente apoyó a Donald Trump, tanto votantes republicanos como demócratas coinciden en rechazar la iniciativa. Vecinos entrevistados por la BBC explicaron que, si bien algunos respaldan políticas migratorias más estrictas, consideran que la instalación del centro en su ciudad no es viable. "Entendemos el objetivo, pero no cómo se está implementando”, señaló uno de los residentes. Otros alertaron que el proyecto podría transformar la identidad del pueblo, históricamente tranquilo, en una "ciudad prisión".

A pesar de la pausa, el futuro del centro en Georgia sigue siendo incierto. El gobierno federal ya compró el edificio por una suma millonaria, lo que sugiere que algún tipo de desarrollo podría avanzar, aunque con modificaciones. Desde el Departamento de Seguridad Interior señalaron que están revisando políticas y propuestas en el marco de una transición de liderazgo, sin dar precisiones sobre los próximos pasos.