Filtraron la razón por la que Dibu Martínez no jugó en Aston Villa y trae calma para el Mundial 2026

La preocupación en torno a la Selección argentina creció cuando Emiliano “Dibu” Martínez abandonó el calentamiento antes del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest. El arquero, campeón del mundo en 2022, sintió molestias y no pudo continuar con la preparación para el encuentro.

Unai Emery, director técnico del Aston Villa, detalló lo sucedido: “Estaba sintiendo algo en el posterior. Nos comentó durante el calentamiento que no se sentía cómodo para jugar”. Por esta razón, el entrenador debió confiar en el arquero suplente para el partido. Sin embargo, cuando se le consultó sobre el seguimiento de la lesión de Martínez, Emery fue tajante: “No lo vi todavía, no hay noticias”. Este silencio genera incertidumbre sobre la recuperación del guardameta y su disponibilidad para los próximos compromisos.

La preocupación no es menor, ya que falta menos de dos meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, deberá estar atento a la evolución de uno de los jugadores clave desde que asumió. Además, Scaloni enfrenta la difícil tarea de presentar la lista definitiva para el torneo en mayo, en un contexto donde varios futbolistas arrastran molestias o lesiones. El caso de Emiliano Martínez suma un foco de atención importante para el cuerpo técnico.

En la misma jornada, otro jugador argentino sufrió un golpe: Cristian “Cuti” Romero se retiró llorando tras un choque con su arquero en el partido entre Tottenham y Nottingham Forest, lo que también genera inquietud. Por si fuera poco, Lautaro Martínez volvió a resentirse del desgarro que había superado en Inter, tras haber marcado dos goles ante Roma por la Serie A, lo que añade más complicaciones para la selección.

Con estas señales de alerta, la Selección argentina encara un tramo crucial en la preparación para el Mundial, donde el estado físico de sus figuras será determinante para mantener el nivel y buscar el bicampeonato.