El nuevo arquero de la Selección Argentina: el gran presente de Musso en Atlético Madrid

El arquero argentino fue más que importante en la eliminación del Barcelona de la Champions

A menos de 100 días para el Mundial 2026, la Selección Argentina todavía no tiene confirmada la lista de jugadores que van a ser convocados porque Lionel Scaloni necesita tomarse un tiempo más para acertar con su decisión. Uno de los apuntados a sumarse para defender el título es Juan Musso, que dispone de un enorme presente en el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone.

En la semana, se terminaron de conocer los equipos clasificados a las semifinales de la Champions League y uno de ellos fue el conjunto madrileño, que sufrió bastante para dejar afuera al Barcelona, que era uno de los candidatos. Al punto que la figura del arquero argentino fue más que necesaria para evitar que el resultado global -3-2 no se transforme en un empate que obligue a extender la serie al tiempo suplementario y con amenaza de los penales.

Tan importante fue la presencia de Musso que registró un total de 14 atajadas frente al conjunto catalán. Esto implica que en esa cantidad de situaciones evitó todas chances posibles de gol. Algo que habla del gran presente que dispone y de que, sin su intervención, la serie podría haberle significado al Atlético de Madrid la eliminación y hasta el padecimiento de una enorme goleada.

Una actuación que rápidamente hizo pensar en la lista que Lionel Scaloni debe presentar el próximo 11 de mayo, que se va a componer de 55 jugadores. Se estima que el arquero del “Colchonero” va a estar presente y que reúne una serie de condiciones para mantenerse en el corte final que debe hacerse oficial el 30 del mismo mes. La FIFA para este Mundial acepta un total de 26 convocados. Y se aconseja que cada equipo participante lleve a tres porteros.

Hay que recordar que Musso se incorporó en el mercado de pases del verano europeo del 2025. Esto fue producto de un acuerdo que el Atlético de Madrid cerró con el Atalante de Italia para comprar la totalidad de la ficha. Se estima que pagó 3 millones de euros en cargos fijos, más 1 millón que queda sujeto a una serie de objetivos deportivos que serán revisados cuando la temporada llegue a su fin. También se debe sumar 1.5 millones del cargo por el préstamo desarrollado antes.

¿Cómo se encuentra el “Dibu” Matínez?

En el último fin de semana, el arquero de la Selección Argentina no pudo finalizar la entrada en calor y decidió hablar con los médicos para comunicarles que una molestia le estaba generando problemas para desplazarse. De manera inmediata, el cuerpo técnico del Aston Villa le comunicó que no saliera al campo de juego para formar parte de los 90 minutos y lo dejó descansando en el banco de suplentes.

“Emiliano Martínez solo fue preservado ante una molestia y no tiene lesión muscular”, expresó Diego Monroig en ESPN. Una noticia que le permite a Lionel Scaloni y su cuerpo técnico disminuir el nivel de alerta. No obstante, se va a realizar un seguimiento especial con el paso de los partidos para conocer cómo se encuentra y si hay rastro alguna de aquella pequeña molestia que se presentó en la previa del partido frente al Nottingham Forest.