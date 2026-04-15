Álbum de figuritas del Mundial: Panini dio detalles sobre el lanzamiento

El álbum se podrá conseguir en tapa blanda como también en una dura, además de cada sobre tendrá 7 figuritas

Hay una gran expectativa por los hinchas, como también por los coleccionistas, por acceder al álbum de figuritas del Mundial. Es que se trata de una edición nueva, debido a la cantidad de participantes que habrá. Esto provocó que desde Panini hicieran una serie de advertencias para que no se produzcan estafas, además de un pequeño adelanto sobre cómo se compondrá la colección de cromos.

“Panini aún NO ha iniciado la preventa del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En atención a que se ha constatado que se ofrecen a la preventa o la venta figuritas y álbumes de la colección PANINI Copa Mundial de la FIFA 2026 de manera online en páginas engañosamente similares, en redes sociales, en aplicaciones de mensajería móvil e incluso de manera personal, advertimos que NEW RITA S.A., único distribuidor oficial del producto en la República Argentina”, expresa el comunicado que fue difundido a comienzos de marzo.

El paso de las semanas expone que el álbum de figuritas del Mundial contará con 112 páginas y que para completarlo va a ser necesario coleccionar 980 cromos que se repartirán entre jugadores, escudos de federaciones, la copa del mundo, logo del certamen y demás detalles vinculados con el evento. Por otro lado, se menciona que el lanzamiento en la Argentina va a ser entre finales de abril y principios de mayo. Cada sobre tendría un valor de $2.250 y $2.500 y contará con 7 stickers.

Por otro lado, se confirmó que habrá dos tipos de álbumes que se ajustarán a los requisitos de los hinchas. Aquellos que busquen la versión convencional podrán acceder al libro de tapa blanca, que contaría con precio no mayor a los $5.000. Mientras que los coleccionistas tendrán la chance de adquirir el ejemplar de tapa dura, para hacerlo tendrán que estar dispuestos a pagar una cifra por encima de los $19.000. Cada objeto se venderá por la web de Zona Kids o en los diferentes kioscos ubicados en varios puntos del país.

“En Argentina no tendremos preventa. La dinámica de nuestro mercado es un poco diferente y lo habitual es que los coleccionistas puedan encontrar el producto en todos los canales al mismo tiempo y elegir dónde prefieren comprarlo”, expresó Panini hace unos días ante una de las cientos de consultas que comenzó a recibir de los hinchas. También advirtieron que los pagos online solo se realizarán por medio de la plataforma de Mercado Pago y que no habrá compras con transferencias a CBU ni alias.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la lista de jugadores?

A pesar de los miles de comentarios que circularon en los meses previos a la definición de los equipos clasificados desde el Repechaje, la FIFA señaló que las selecciones deberán presentar una lista de 26 nombres para disputar los partidos del Mundial. Se desprende que cada federación tendrá que llevar a cabo dos presentaciones. Una que se compondrá de 55 jugadores y de esa manera anunciará una segunda con un importante recorte que culmine con 26 elegidos.

El primer límite colocado es el 11 de mayo, debido a que el organismo pide las nóminas con el fin de informarles a los equipos qué jugadores van a ser comprometidos por las próximas semanas. Mientras que el 30 del mismo mes se debe presentar la nómina final con seleccionados. En caso de que haya una lesión, cada cuerpo técnico podrá recurrir a la primera lista para encontrar un reemplazante.

En el caso de la Selección Argentina, se estima que Lionel Scaloni hará oficial la lista de convocados al Mundial cuando la presente para los partidos amistosos que se van a disputar en junio frente a Honduras e Islandia. Esto es producto de que ambos fueron programados a semanas del arranque del debut en Estados Unidos.