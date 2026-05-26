Un jóven se animó a contar su experiencia en el mundo laboral y Tomás Dente le hizo un comentario inoportuno.

Durante la transmisión de un móvil en vivo en el programa Intensos (Crónica TV), el periodista Tomás Dente le hizo un comentario inoportuno a unos jóvenes que estaban dando su testimonio acerca del mundo laboral y la crisis que atraviesa la Argentina: “Bueno chicos, es laburo, tienen que laburar”.

En este contexto, hoy Tomás salió a declarar y manifestó: “En este país, gracias a 20 años de Kirchnerismo, se perdió la cultura del laburo. Yo me cansé de leer hoy mensajes, una horda de zurdos, 20, 30, no muchos más porque son pocos pero son ruidosos, cuestionándome a mí, diciéndome que soy un vende patria, antipatria, una basura, una lacra humana, por haber mandado a laburar a un pibe de 19 años. Sí vamos a establecer ese debate, estamos quemados”.

Luego agregó: “Yo de ninguna manera voy a aceptar escuchar a un nenito de 19 años que recién se inserta en el mercado laboral quejándose porque el sueldo no le alcanza”. Asimismo sumó: “Me cansé de que me escrachen los zurdos por haber mandado a laburar a un pibe de 19 años. Tenes 19 años, no te quejes por laburar 10 horas, deberías laburar 20 horas por día, tal vez lo que no te pagan en dinero, te lo pagan con experiencia. Hay gente de 60 años que laburan y no se quejan”.

Tomás Dente se hizo el vivo con un jóven de 19 años

En una transmisión del programa Intensos en América TV, el periodista Tomás Dente decidió apuntar en contra de un jóven de 19 años que dio su testimonio acerca de su experiencia en el mundo laboral: “Yo por ejemplo estoy cobrando solamente por atención al cliente y estoy también haciendo reparto y un montón de otras cosas. Estamos en la lona, por decisión de otro, y nosotros tenemos que aguantarla”. Luego, Tomás le respondió: “Bueno chicos, es laburo, tienen que laburar. Son chicos de 19 años que recién se están insertando en el mercado laboral. Todos hemos tenido esa edad y al principio ganas poco y a medida que pasa el tiempo te vas profesionalizando”.