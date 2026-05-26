"Yo recibo órdenes": la Policía de Valdés rompió los carteles de docentes que exigían mejores salarios

El gobernador Juan Pablo Valdés replica el modelo de ajuste económico del presidente Javier Milei y también la decisión de ejercer la represión sobre los trabajadores de Corrientes y frenar sus reclamos con violencia. Durante el acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, la Policía intercedió con violencia mientras docentes autoconvocados reclamaban por mejores salarios. Los agentes de seguridad destruyeron los carteles instalados sobre el puente y eran visibles desde el desfile con la leyenda: "Sueldo digno y en blanco".

El incidente se registró este lunes de forma paralela al desarrollo del tradicional desfile cívico-militar por el 25 de Mayo en la Costanera General San Martín. Los trabajadores de la educación se habían concentrado de manera pacífica en las subidas del viaducto interprovincial con el objetivo de exhibir banderas y pancartas ante el flujo vehicular. Sin embargo, la cúpula de la fuerza de seguridad provincial dispuso un despliegue de móviles, motocicletas y vallados que terminaron cortando el tránsito de la vía para asfixiar la manifestación.

La gravedad del procedimiento quedó registrada en videos que los propios maestros viralizaron en las redes sociales. En una de las filmaciones más difundidas, se observa cómo un oficial aborda de forma prepotente a una docente y sin mediar palabra, le arrebata y destroza un cartel de cartón. Al ser increpado por los manifestantes ante el abuso de autoridad, el efectivo correntino se limitó a responder fríamente: "Yo recibo órdenes".

"Ni siquiera nos dejaron extender la bandera argentina. Queremos sueldos dignos, no nos dejan expresar nuestros derechos constitucionales, y estábamos acá sin molestar a absolutamente nadie", denunciaron los voceros del sector mientras eran cercados por la guardia de infantería.

La violencia desatada por las fuerzas de seguridad de Valdés se da en el marco de una inflación que no cesa y aumenta el costo de vida en la provincia. El pedido de reapertura de paritarias se apoya en datos que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) presentó ante la cartera educativa dirigida por Ana Miño. Según el gremio, en la región del NEA la inflación acumulada alcanzó un 11,5% solo durante el primer trimestre del año, mientras que la Canasta Básica registra una suba del 24% desde agosto de 2025.

Desde el sector docente recordaron que ya se agotaron todos los canales institucionales de negociación con la cartera educativa sin obtener respuestas satisfactorias por parte del gobernador Juan Pablo Valdés. "Se hicieron todas las demandas administrativas correspondientes y el gobernador no dio ningún tipo de respuestas. Se presentaron petitorios formales el 30 de enero y el 30 de abril, pero no hay respuestas", explicaron.

En medio del ajuste educativo de Valdés, escuelas suspenden meriendas y denuncian alimentos en mal estado

La crisis social y económica comenzó a impactar con fuerza en las escuelas públicas de Corrientes, donde en las últimas semanas crecieron las denuncias por suspensión de meriendas, reducción de partidas alimentarias y entrega de productos en mal estado destinados a comedores escolares. La situación ya se extiende a distintas instituciones del interior provincial y genera preocupación entre docentes y directivos, quienes advierten que miles de chicos dependen de la alimentación escolar para garantizar al menos una comida diaria en medio del ajuste del gobernador Valdés.

Según pudo reconstruir NEA HOY, los problemas comenzaron a multiplicarse en establecimientos rurales y zonas vulnerables, donde las escuelas cumplen además una función central de contención social frente al aumento de la pobreza y la caída del poder adquisitivo.

Las dificultades incluyen demoras en la entrega de mercadería, reducción de insumos básicos y suspensión de servicios de copa de leche en distintos establecimientos educativos. En muchos casos, la situación obligó a docentes y comunidades escolares a organizar colectas solidarias para sostener mínimamente el servicio alimentario.

En el escrito, SUTECO expresó “su preocupación y rechazo” frente a las versiones sobre la suspensión de entregas de copa de leche y los recortes en partidas destinadas a alimentos preelaborados para las escuelas. “Como consecuencia directa de esta quita, equipos docentes, directivos y comunidades educativas comenzaron a organizar campañas solidarias para recolectar leche, azúcar, galletitas y otros insumos básicos para garantizar un mínimo de alimentación para alumnos y alumnas”, señalaron desde el sindicato.

El escenario refleja además el deterioro social que atraviesa la provincia. Según datos difundidos por SUTECO, cerca del 70% de los estudiantes correntinos vive actualmente por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 55% de las familias atraviesa situaciones de desempleo o informalidad laboral.