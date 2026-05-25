Despedida de Guardiola convierte el desfile del City en una celebración teñida de tristeza

Desfile de la victoria del Manchester City en la FA Cup y la Carabao Cup.

El desfile de trofeos y la fiesta del Manchester City del lunes combinaron celebración con emoción, mientras los aficionados ‌rendían homenaje a otra temporada ‌de éxitos y se despedían de Pep Guardiola.

Un día después del último partido de Guardiola al frente del equipo tras una década en el cargo, miles de personas se agolparon en las calles entre nubes de confeti celeste, abarrotando todos los puntos estratégicos para ver al DT español que marcó una época.

Los trofeos de la Copa de la ​Liga y la FA ⁠Cup conquistados esta temporada brillaban en lo alto de los autobuses ‌descapotables, pero fue Guardiola, de 55 años -saludando y sonriendo-, ⁠quien provocó los vítores más sonoros.

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"Llevo ⁠yendo al City unos 10 años, desde que tenía seis, desde que Pep se incorporó", dijo Hadley Partridge, de 16 años, vestido con una ⁠camiseta de Rodri. "Me encanta Pep y, obviamente, no quiero que ​se vaya".

Cuando se le preguntó cómo se sentía ‌ante su marcha, el adolescente no ‌dudó. "Devastado. Para ser sincero, quería que se quedara 10 años más ⁠y ganara todos los trofeos", dijo Partridge.

Para Lisa y Steve Evans, cuya familia lleva más de 20 años abonada al club, la marcha de Guardiola fue más que el fin de una era dorada: ​resonó entre ‌generaciones. "Estamos devastados", dijeron al unísono.

Si la salida de Guardiola trajo tristeza, también puso de relieve la profundidad de su legado.

"Cambió el fútbol en Inglaterra", dijo Steve.

"Es su pasión, ¿no?", añadió Lisa. "Creo que simplemente ama el fútbol de verdad, no creo que ⁠se trate del dinero".

En lo alto de los autobuses, los jugadores que habían llevado adelante esa filosofía se empaparon del momento. Algunos, además, reflexionaron sobre la marcha de los históricos Bernardo Silva y John Stones.

"Dos leyendas del club", dijo Erling Haaland, que ganó la Bota de Oro de la liga por tercera vez en cuatro temporadas. "Han sido increíbles para nosotros, tanto dentro ‌como fuera del campo. Estoy orgulloso de haber jugado con ellos".

Otros hablaron directamente de la influencia de Guardiola.

"Le voy a echar mucho de menos", dijo Jeremy Doku. "Su forma de entrenar, su forma de dar consejos (...) Es una leyenda, probablemente uno de los mejores entrenadores de la historia".

A continuación, ‌un grupo de exjugadores y jugadores actuales, desde Vincent Kompany hasta Fernandinho y Jack Grealish, además de los tres hijos de Guardiola —María, Marius y Valentina— ‌y el líder de ⁠Oasis, Noel Gallagher, desfilaron uno a uno por el escenario con los 20 trofeos de Guardiola.

La noche también ​contó con numerosos homenajes en video, incluido uno de la leyenda de la NBA Michael Jordan. "Quiero felicitarte por una carrera increíble, disfruta de tu jubilación", dijo Jordan.

Con información de Reuters