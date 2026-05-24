Plan ideal para el 25 de Mayo: cocina abierta y shows gratis en la ciudad de Buenos Aires (Foto: Palacio Libertad)

El Palacio Libertad (ex CCK) se suma a las diferentes propuestas para celebrar el 25 de Mayo durante el fin de semana largo con "Cocina Abierta". La propuesta con entrada gratuita invita a degustar comida típica argentina y disfrutar de presentaciones musicales en vivo.

Los detalles de Cocina Abierta: el evento en Palacio Libertad para celebrar el 25 de Mayo

Se trata de la edición "¡Viva la Patria!" de Cocina Abierta, que comenzó el sábado 23 de mayo y estará disponible hasta el lunes 25 de mayo de 12 a 20 hs. Durante todas las jornadas se puede degustar y adquirir productos gastronómicos típicos para celebrar el Día de la Patria, que conmemora la Revolución de Mayo de 1810.

Además de disfrutar de platos bien argentinos, los vecinos podrán ver presentaciones musicales en vivo y expresiones de danzas tradicionales de distintas regiones del país. También habrá un aula móvil del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), en la que se brindarán clases y demostraciones de cocina.

La edición de Cocina Abierta se realizará hasta las 20 hs del lunes 25 de mayo (Foto: Palacio Libertad)

El 25 de mayo, especialmente para cerrar el fin de semana patrio, habrá música a cargo de la Fanfarria Militar “Alto Perú”, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, y el Ejército Argentino repartirá chocolate a la audiencia.

Cómo participar de Cocina Abierta totalmente gratis

Todas las actividades de Cocina Abierta son gratuitas, no se requiere reserva previa para participar. En concreto, se realiza en la Explanada del Palacio Libertad (Sarmiento 151, ciudad de Buenos Aires).

¿Cuándo es la Gala Patria en el Palacio Libertad?

El lunes 25 de mayo también se realizará una Gala Patria en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. Durante el evento volverá a sonar el imponente órgano Klais Opus 1912, uno de los más icónicos de Latinoamérica. Para celebrar la Revolución de Mayo se tocará el Himno Nacional Argentino, interpretado por Jairo y el maestro Luis Caparra.

Después, bajo al dirección de Lolo Micucci, un gran ensamble junto a las voces de Victoria Birchner, Lucas Heredia, Alfredo Piro y Nadia Szachniuk cantarán un cancionero patrio.

El concierto será a las 17 hs del lunes y las entradas gratis se deben reservar en la página oficial del Palacio Libertad.