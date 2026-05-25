Voucher educativo de mayo 2026: cronograma de pago de ANSES y cómo saber si soy beneficiario

Cómo cobro el voucher educativo en junio

El Gobierno Nacional continúa con el pago del voucher educativo correspondiente a mayo 2026, un beneficio destinado a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal. El programa, articulado junto con ANSES, busca aliviar el costo de las cuotas escolares en sectores de ingresos medios y bajos. Durante mayo, el cronograma de pagos se organizó de manera similar al esquema utilizado para la Asignación Universal por Hijo (AUH), con fechas definidas según la terminación del DNI del titular.

La inscripción para acceder al beneficio cerró el 30 de abril y actualmente miles de familias siguen consultando si fueron aprobadas dentro del programa y cuándo cobran el voucher educativo.

Cronograma de pago del voucher educativo en mayo 2026

ANSES definió un calendario escalonado para acreditar el beneficio durante mayo.

Las últimas fechas de cobro quedaron establecidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8: j ueves 21 de mayo

ueves 21 de mayo DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

El pago se deposita directamente en la cuenta bancaria informada por el titular dentro de Mi ANSES.

Voucher educativo cómo lo cobro

Cómo saber si soy beneficiario del voucher educativo

Para verificar si una familia fue aprobada dentro del programa, el trámite debe consultarse desde la plataforma oficial de Vouchers Educativos utilizando el usuario y contraseña de Mi Argentina. Allí aparece el estado actualizado de la solicitud y el resultado final del análisis realizado por el Gobierno. En caso de rechazo, el sistema informa específicamente el motivo por el cual la solicitud no fue aprobada. Según aclaró el Ministerio de Educación, si el rechazo se produjo por motivos académicos, las familias pueden presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.

Quiénes pueden cobrar el voucher educativo

El beneficio está destinado a familias que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener DNI argentino y residencia legal mínima de dos años en el país.

Tener hijos de hasta 18 años que asistan a escuelas privadas con al menos 75% de subvención estatal.

Contar con datos personales y familiares actualizados en Mi ANSES.

Tener informado un medio de cobro válido.

No superar un ingreso familiar equivalente a siete salarios mínimos, vitales y móviles.

En mayo de 2026, el salario mínimo se ubica en $363.000, por lo que el tope de ingresos permitido para acceder al programa ronda los $2,5 millones mensuales por grupo familiar.

Cómo cobro el voucher educativo

Cómo se realiza la inscripción para los vouchers educativos

La inscripción debe ser completada por uno de los responsables parentales. El procedimiento comienza con el registro del adulto responsable dentro de la aplicación Mi Argentina y luego continúa en la plataforma oficial de Vouchers Educativos, donde se cargan todos los datos requeridos. Posteriormente, las instituciones educativas deben realizar una certificación académica obligatoria para validar que el alumno efectivamente asiste al establecimiento informado.

El Ministerio de Educación informó además el cronograma administrativo para escuelas y familias:

Primera certificación académica: hasta el 6 de mayo

Período de rectificación para solicitudes rechazadas: del 11 al 18 de mayo

Certificación académica de rectificaciones: del 11 al 22 de mayo

Desde el Gobierno remarcaron que la certificación escolar es un requisito obligatorio para que las familias puedan acceder efectivamente al beneficio.

Dónde hacer consultas por el voucher educativo

Ante dudas o problemas con la inscripción, las familias pueden comunicarse a través de distintos canales oficiales: