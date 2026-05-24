Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino

En una tarde que quedará grabada con letras de oro en la historia del fútbol cordobés, Belgrano de Córdoba se consagró campeón del Torneo Apertura tras derrotar por 3-2 a River Plate en una final no apta para cardíacos disputada en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski supo sufrir, revirtió la adversidad y desató la locura de toda la provincia ante un marco imponente que albergó a ambas parcialidades en vísperas del aniversario de la Revolución de Mayo.

El encuentro no comenzó fácil para el "Pirata". A los 17 minutos del primer tiempo, River golpeó primero con una definición de Facundo Colidio debajo del arco tras un preciso centro de Tomás Galván, poniendo el 1-0 tras una espectacular tapada previa del arquero millonario Santiago Beltrán a Emiliano Rigoni. Sin embargo, Belgrano reaccionó rápido: a los 26 minutos, tras un gran tiro de esquina ejecutado por la figura y capitán Lucas Zelarayán, el defensor Leonardo Morales se impuso en las alturas con un frentazo cruzado para estampar el 1-1.

Cuando parecía que la paridad mandaba, el "Chacho" Coudet movió sus piezas y a los 14 minutos del complemento, en un contragolpe letal comandado por Colidio, Tomás Galván metió un remate cruzado que puso el 2-1 parcial a favor de los de Núñez.

Pero la mística de Belgrano en los mano a mano volvió a emerger. Empujado por su gente y con una muestra de carácter descomunal, el conjunto cordobés fue a buscar la hazaña. Con un Zelarayán intratable y el empuje de Lucas Passerini en el ataque, el "Pirata" rompió los pronósticos, se llevó por delante a la defensa millonaria y logró una remontada épica para dar vuelta el marcador 3-2, que terminó siendo definitivo.

Con el pitazo final del árbitro Yael Falcón Pérez, el Kempes explotó en un solo grito. Belgrano vence a los fantasmas del historial, vence a River en otra final memorable para el recuerdo popular, y grita bien fuerte en lo más alto del fútbol argentino: ¡BELGRANO CAMPEÓN!