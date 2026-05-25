FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Jerusalén

Por Steven Scheer y Maya ​Gebeily

JERUSALÉN/BEIRUT, 25 mayo (Reuters) - Israel intensificará los ataques contra Hezbolá en el Líbano, dijo el lunes el primer ministro Benjamin Netanyahu, mientras que un funcionario estadounidense señaló que ‌la milicia había hecho caso omiso ‌de las advertencias de que cesara los disparos contra Israel en un conflicto que podría poner en peligro las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, han seguido intercambiando ataques a pesar de la tregua del 16 de abril destinada a detener las consecuencias más mortíferas de la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Teherán ha exigido el cese de los ataques israelíes en el Líbano como condición ​para las conversaciones con Estados ⁠Unidos destinadas a poner fin a la guerra en general.

Mientras Estados Unidos e ‌Irán parecían acercarse a un posible acuerdo el domingo, Netanyahu dijo que ⁠él y el presidente Donald Trump acordaron en ⁠una llamada telefónica que Israel se reservaría el derecho a hacer frente a las amenazas percibidas en todos los frentes, incluido el Líbano.

Netanyahu reafirmó ese mensaje el lunes por la ⁠noche, diciendo en un video publicado en Telegram: "Estamos en guerra con Hezbolá, e ​intensificaremos nuestros ataques". Dijo que el ejército israelí no iba ‌a "levantar el pie del acelerador. Al contrario, ‌he dicho que se pise aún más el acelerador".

No hubo comentarios inmediatos por ⁠parte de Hezbolá ni de las autoridades libanesas.

El ejército israelí ha permanecido desplegado en una amplia franja del sur del Líbano desde que inició la tregua, con su fuerza aérea atacando lo que describe como posiciones de Hezbolá y sus fuerzas terrestres demoliendo ​localidades donde, según ‌afirma, la milicia ejerce su dominio.

Hezbolá ha lanzado drones explosivos contra tropas israelíes y hacia localidades del norte de Israel, matando al menos a 11 soldados desde la tregua, según el ejército. Al menos 608 personas han muerto en el Líbano en ataques israelíes durante el mismo periodo, según la Organización ⁠Mundial de la Salud. Hezbolá no ha dado a conocer cifras sobre sus bajas de guerra.

Por temor a un nuevo asalto israelí a Beirut, que sufrió semanas de intensos bombardeos antes de la tregua, la gente comenzó a huir de los suburbios del sur de la ciudad el lunes por la noche tras la difusión del mensaje de video de Netanyahu, informaron fuentes de seguridad libanesas.

Israel considera los suburbios del sur de la capital libanesa como un bastión ‌de Hezbolá. Excepto por un ataque dirigido contra un comandante de Hezbolá en la zona a principios de este mes, no ha habido ataques contra Beirut ni sus alrededores desde la tregua del 16 de abril.

Netanyahu no dijo en su mensaje de video si Israel tenía previsto reanudar ataques más amplios en Beirut. Tras la difusión de su video, el ejército dijo ‌que estaba atacando posiciones de Hezbolá en el valle de la Becá, al este del Líbano, una zona que rara vez ha sido atacada desde la tregua.

La tregua contribuyó a facilitar las ‌negociaciones entre Israel y ⁠el Líbano, mediadas por Estados Unidos en Washington, donde en una ronda celebrada el 15 de mayo ambas partes acordaron una prórroga del ​alto el fuego de 45 días.

No quedó claro de inmediato si la promesa de Netanyahu de intensificar los ataques en el Líbano afectaría a esas conversaciones.

Con información de Reuters