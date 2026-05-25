Presidente de Irán ordena restablecer acceso internacional a Internet, informan medios estatales

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó reabrir el acceso internacional a Internet, informaron el lunes medios estatales iraníes citando a un funcionario, tras un corte de casi 90 días a raíz de la guerra contra Estados Unidos e Israel.
El informe citaba al jefe de relaciones públicas del ministerio de Comunicaciones de Irán.
Se desconocía el mecanismo sobre cómo y cuándo Irán volvería a conectarse a la red mundial tras la decisión.
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La mayoría de los iraníes no han podido acceder a la red mundial durante 87 días, según informó el lunes el observatorio de Internet NetBlocks, y solo unos pocos ciudadanos han tenido acceso a costosas y avanzadas VPN que eluden las restricciones.
Las autoridades impusieron inicialmente un bloqueo de Internet a partir del 8 de enero en respuesta a las protestas antigubernamentales en todo el país, y las conexiones volvieron gradualmente a la normalidad en febrero, antes de que se iniciara un nuevo bloqueo tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En circunstancias normales, el acceso a Internet sigue estando muy restringido debido a la censura de muchos sitios web, mientras que las autoridades recurren cada vez más a una intranet para prestar servicios de conexión sin depender de la red mundial, especialmente en el caso de las escuelas, que actualmente siguen un plan de estudios en línea.
Con información de Reuters