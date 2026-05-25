Presidente de Irán ordena restablecer acceso internacional a Internet, informan medios estatales

47º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán

El ​presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó reabrir el acceso internacional a ‌Internet, informaron el ‌lunes medios estatales iraníes citando a un funcionario, tras un corte de casi 90 días a raíz de la guerra contra Estados Unidos e Israel.

El informe citaba al jefe de relaciones ​públicas del ⁠ministerio de Comunicaciones de Irán.

Se desconocía ‌el mecanismo sobre cómo y ⁠cuándo Irán volvería a ⁠conectarse a la red mundial tras la decisión.

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La mayoría de los iraníes no ⁠han podido acceder a la red ​mundial durante 87 días, ‌según informó el lunes ‌el observatorio de Internet NetBlocks, y ⁠solo unos pocos ciudadanos han tenido acceso a costosas y avanzadas VPN que eluden las restricciones.

Las autoridades impusieron ​inicialmente ‌un bloqueo de Internet a partir del 8 de enero en respuesta a las protestas antigubernamentales en todo el país, y las ⁠conexiones volvieron gradualmente a la normalidad en febrero, antes de que se iniciara un nuevo bloqueo tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

En circunstancias ‌normales, el acceso a Internet sigue estando muy restringido debido a la censura de muchos sitios web, mientras que las autoridades recurren cada vez más a ‌una intranet para prestar servicios de conexión sin depender de la red mundial, especialmente ‌en el ⁠caso de las escuelas, que actualmente siguen un plan de ​estudios en línea.

Con información de Reuters