Mientras la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) responsabiliza al Gobierno nacional por la “profunda crisis” que atraviesa el sistema de transporte en el país, Rodolfo Wagner, integrante de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATAP) de la provincia de Santa Fe, aseguró que la situación del transporte interurbano “cada vez se agrava más” y alertó por una caída promedio de entre el 25% y el 30% en la venta de pasajes.

Según explicó Wagner, empresarios del sector mantuvieron una reunión con la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados provincial para reclamar medidas urgentes que permitan sostener el servicio y evitar un mayor deterioro del sistema. “Cada mes que pasa esto se agrava y no vemos soluciones”, sostuvo el representante del sector.

Además, explicó que el fenómeno se profundiza cada vez que aumenta la tarifa y que los pasajeros ya no regresan al sistema como ocurría años atrás. “Cuando sube la tarifa, la carga media baja y tarda muchísimo en recuperarse. La gente busca medios alternativos”, afirmó en declaraciones para Radio EME.

A su vez, reconoció que el valor del boleto se volvió cada vez más difícil de afrontar para muchos usuarios. “No podemos seguir aumentando la tarifa porque hoy el boleto se ha puesto caro”, advirtió. A comienzos de este mes, el gobierno de Maximiliano Pullaro autorizó una suba tarifaria del 30,57%.

Con los nuevos valores, el servicio que conecta Santa Fe con Santo Tomé (ramales Negro, Azul y Verde) se unificó en $2.284,98. Por su parte, quienes realicen el trayecto hacia Sauce Viejo deberán desembolsar $3.773,47 por cada tramo. El ajuste golpea de lleno el bolsillo de miles de trabajadores y estudiantes que diariamente se desplazan entre la capital y las localidades vecinas.

Crisis del transporte en Santa Fe: falta de subsidios y aumento de combustibles

Durante el encuentro con legisladores, ATAP solicitó la prórroga de la emergencia del transporte, líneas de créditos blandos para renovar unidades y una actualización tarifaria más frecuente para evitar aumentos bruscos.

Wagner señaló que el incremento constante del combustible golpea con fuerza a las empresas del sector y aseguró que actualmente representa el principal gasto operativo, incluso por encima de los salarios. “El combustible fue un mazazo para las empresas. Hoy supera al rubro sueldos y sigue aumentando mes a mes”, indicó.

Otro de los reclamos centrales apunta al reconocimiento total del Boleto Educativo Gratuito por parte del Gobierno provincial. Según Wagner, mientras en Rosario se cubre el 100% del beneficio, en las empresas del interior solo se reconoce la mitad. “Nos quejábamos de Nación por el federalismo y ahora pasa lo mismo dentro de la provincia. Parece que el interior fuera de segunda”, cuestionó.

El conflicto no es aislado, forma parte de un proceso de deterioro que ocurre en distintas provincias: la CATT difundió un documento con fuertes cuestionamientos a la gestión de Javier Milei. Allí señalaron que la desregulación, el freno a la obra pública y la ausencia de una política integral de transporte profundizaron la crisis del sector.