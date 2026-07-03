La Fuerza Aérea investigará a un oficial que pidió la destitución de Trump

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa a su llegada para pronunciar un discurso en el anfiteatro Burning Hills el día de la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Medora, EEUU

​La Fuerza Aérea de EEUU anunció el jueves que investigaría a un oficial en ‌servicio activo que pidió ‌la destitución del presidente Donald Trump y del vicepresidente JD Vance durante una manifestación celebrada en las escaleras del Capitolio.

El oficial en servicio activo, el comandante Jason Watson, denunció el miércoles a Trump y a Vance por acciones como ​entrar en ⁠guerra con Irán sin la autorización del Congreso, ‌según un vídeo de la manifestación ⁠publicado en internet.

En una parte ⁠del vídeo se ve cómo la Policía del Capitolio de EEUU detiene a Watson, quien sostenía una ⁠pancarta en la que pedía la ​destitución, la condena y la expulsión ‌de Trump y Vance.

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Sin mencionar ‌a Watson por su nombre, la oficina ⁠del secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, reconoció las informaciones sobre un oficial de la Fuerza Aérea que protestaba en el Capitolio ​y ‌dijo en un comunicado que la investigación "se llevará a cabo sin obstáculos".

"El Departamento se toma muy en serio las denuncias de conducta indebida, incluidas aquellas que puedan socavar ⁠el carácter no partidista de nuestras Fuerzas Armadas", se indicaba en una publicación en la red social X.

Las leyes que rigen a los miembros del ejército de EEUU imponen restricciones a sus actividades políticas, especialmente cuando visten el uniforme. El artículo 88 ‌del Código Uniforme de Justicia Militar también prohíbe a los oficiales utilizar "palabras despectivas contra el presidente, el vicepresidente, el Congreso" y otros representantes de EEUU.

Watson dio a entender que era consciente de los ‌riesgos que entrañaban sus declaraciones, al afirmar: "Lo que importa mucho más que quién soy es lo que ‌tengo que decir ⁠y el precio que estoy dispuesto a pagar por decirlo".

Reuters no ha ​podido contactar con Watson para recabar sus comentarios.

Con información de Reuters