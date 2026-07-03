La Fuerza Aérea investigará a un oficial que pidió la destitución de Trump

La Fuerza Aérea de EEUU anunció el jueves que investigaría a un oficial en servicio activo que pidió la destitución del presidente Donald Trump y del vicepresidente JD Vance durante una manifestación celebrada en las escaleras del Capitolio.
El oficial en servicio activo, el comandante Jason Watson, denunció el miércoles a Trump y a Vance por acciones como entrar en guerra con Irán sin la autorización del Congreso, según un vídeo de la manifestación publicado en internet.
En una parte del vídeo se ve cómo la Policía del Capitolio de EEUU detiene a Watson, quien sostenía una pancarta en la que pedía la destitución, la condena y la expulsión de Trump y Vance.
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Sin mencionar a Watson por su nombre, la oficina del secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, reconoció las informaciones sobre un oficial de la Fuerza Aérea que protestaba en el Capitolio y dijo en un comunicado que la investigación "se llevará a cabo sin obstáculos".
"El Departamento se toma muy en serio las denuncias de conducta indebida, incluidas aquellas que puedan socavar el carácter no partidista de nuestras Fuerzas Armadas", se indicaba en una publicación en la red social X.
Las leyes que rigen a los miembros del ejército de EEUU imponen restricciones a sus actividades políticas, especialmente cuando visten el uniforme. El artículo 88 del Código Uniforme de Justicia Militar también prohíbe a los oficiales utilizar "palabras despectivas contra el presidente, el vicepresidente, el Congreso" y otros representantes de EEUU.
Watson dio a entender que era consciente de los riesgos que entrañaban sus declaraciones, al afirmar: "Lo que importa mucho más que quién soy es lo que tengo que decir y el precio que estoy dispuesto a pagar por decirlo".
Reuters no ha podido contactar con Watson para recabar sus comentarios.
Con información de Reuters