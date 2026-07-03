¿Más agua, menos fluidez? Las pausas de hidratación alteran el ritmo de los partidos

FOTO DE ARCHIVO: Youri Tielemans de Bélgica durante la pausa de hidratación en la segunda mitad contra Senegal en el Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EEUU

El fútbol se ​ha enorgullecido desde hace mucho tiempo de algo que lo distingue de casi todos los demás deportes de equipo importantes: una vez que suena el silbato, el partido pertenece a los jugadores.

Ni los entrenadores, ni las parrillas de televisión, ni ‌los tiempos muertos tácticos pueden frenar el impulso del ‌juego, y durante 45 minutos ininterrumpidos el encuentro se desarrolla sin intervenciones.

Sin embargo, esa característica definitoria está empezando a cambiar. Una sucesión de modificaciones en el reglamento, introducidas por diferentes motivos, está transformando gradualmente el ritmo de los encuentros.

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La FIFA implantó pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad durante el Mundial, en respuesta al verano norteamericano, con la idea de proteger a los jugadores del calor extremo.

Por sí sola, una pausa para refrescarse no es nada revolucionario. Sin embargo, si se analiza junto con las revisiones del VAR, los periodos de tiempo añadido más largos y las prolongadas interrupciones por lesiones, plantea un debate más amplio sobre hasta qué punto ​puede cambiar el fútbol antes de que ⁠empiece a parecer diferente.

LA ESENCIA DEL FÚTBOL

Ninguno de estos cambios se introdujo para alterar la esencia de este deporte.

El VAR buscaba ‌decisiones más precisas, la ampliación del tiempo de descuento se diseñó para recuperar el tiempo de juego perdido ⁠y las pausas de hidratación abordan las crecientes preocupaciones sobre el bienestar de ⁠los jugadores ante el aumento de las temperaturas.

Sin embargo, en conjunto, están remodelando el ritmo de los partidos, creando nuevas oportunidades para que los entrenadores intervengan, las cadenas de televisión reorganicen su cobertura y los jugadores se reagrupen de formas que habrían sido casi impensables ⁠hace tan solo una década.

La imagen del seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, reuniendo a sus jugadores alrededor de ​un ordenador portátil durante una pausa para hidratarse en un partido amistoso previo al torneo contra ‌Senegal se parecía más a un tiempo muerto de la NBA ‌que a un partido de fútbol tradicional.

Lo que comenzó como una medida de bienestar se ha convertido también en una ⁠oportunidad táctica, que permite a los entrenadores frenar el ritmo, reorganizarse y dar instrucciones detalladas en momentos en los que el partido puede dar un giro.

Las pausas también crean ventanas previsibles en las que el juego se detiene.

Las interrupciones ofrecen a las cadenas de televisión oportunidades para insertar segmentos patrocinados y a los anunciantes una visibilidad garantizada en momentos fijos de cada partido.

Estas pausas han avivado el debate ​sobre si el fútbol ‌se está acercando —intencionadamente o no— a los ritmos entrecortados que se asocian más comúnmente con los deportes norteamericanos.

Michael Johnson, analista de análisis especializado en la industria deportiva estadounidense para S&P Global, dijo a Reuters que la incorporación de pausas de hidratación podría resultar "extremadamente valiosa" para las cadenas de televisión que buscan ingresos publicitarios.

Johnson señaló que los anuncios en ese breve intervalo podrían "alcanzar potencialmente precios al nivel de la Super Bowl", en un rango de entre 7 y 9 ⁠millones de dólares.

NO A TODOS LES GUSTA

Los aficionados ingleses, acostumbrados al ritmo implacable de la Premier League, han abucheado enérgicamente las pausas de hidratación en el Mundial, pero el equipo de Thomas Tuchel se benefició de ellas tras ir perdiendo al principio en una remontada que culminó con la victoria sobre República Democrática del Congo.

"Tras un inicio intenso en ambas mitades, Inglaterra aprovechó bien sus pausas de hidratación para reagruparse, reorganizarse y tomar la iniciativa antes de marcar dos goles en los últimos 15 minutos", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Instagram.

"Estas pausas son muy importantes para dar un respiro a los jugadores durante el torneo, al tiempo que permiten a todos los entrenadores disponer de un ‌momento específico en cada partido —no solo en función de las condiciones meteorológicas— para interactuar directamente con sus jugadores".

El organismo regulador del fútbol, la IFAB, ha indicado que se permiten pausas para refrescarse de entre 90 segundos y tres minutos.

Infantino señaló que las pausas de hidratación se introdujeron en todos los partidos del Mundial, independientemente de las temperaturas, en aras de la equidad deportiva.

No todo el mundo está de acuerdo.

"Las pausas rompen el ritmo del partido", dijo en las redes sociales el exdelantero de la Premier League y comentarista de televisión Stan Collymore. "Nunca he visto, ‌en los miles de partidos que he presenciado o en los que he jugado, que uno haya mejorado con más interrupciones. Ni uno solo".

La opinión era prácticamente la misma en todas las plataformas de redes sociales, y los aficionados criticaron que, en la práctica, los partidos quedaran divididos en ‌cuatro cuartos. Un análisis de PeakMetrics ⁠reveló que el 75% de las conversaciones en internet sobre las pausas de hidratación eran desfavorables.

La pregunta es si las pausas de hidratación han llegado para quedarse.

La UEFA ha afirmado que sus normas actuales sobre las pausas para ​refrescarse son suficientes y la Premier League no tiene planes de seguir su ejemplo. Sin embargo, el fútbol ha adoptado en repetidas ocasiones innovaciones que antes se consideraban impensables, desde la regla del pase atrás hasta el VAR y el aumento del tiempo de descuento. Las pausas de hidratación podrían acabar siendo otra novedad duradera.

Con información de Reuters