Industriales santafesinos alertan por la crisis del sector fabril.

En medio de la caída de la actividad manufacturera y las advertencias del sector productivo por la apertura de importaciones y el freno del consumo interno, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Javier Martín, aseguró que parte de la industria santafesina atraviesa una situación crítica y cuestionó la falta de una política industrial por parte del Gobierno Nacional.

“Tenemos actividades que están trabajando a un nivel muy bajo, entre un 8% y 10% menos que años anteriores”, sostuvo el dirigente empresario al describir el escenario que enfrentan distintos sectores fabriles de la provincia. En ese marco, aclaró que algunas ramas ligadas a la exportación muestran una realidad diferente: “Hay determinados sectores vinculados al agro, petróleo y algo de minería que están en mejores condiciones”.

Sin embargo, Martín advirtió que la situación del mercado interno continúa deteriorándose. “El mercado interno viene mostrando niveles de actividad estable o en caída, el primer trimestre llevamos un 6,7% del mismo periodo del año anterior”, afirmó en diálogo con El Destape Radio.

El titular de la entidad también apuntó contra la mirada económica de la administración de Milei y reclamó una estrategia de desarrollo industrial. “El Gobierno manifestó que la mejor política industrial es no tenerla. Tenemos que tener una, los países pelean por conservar su industria”, señaló.

En tono crítico, Martín sostuvo además que un esquema económico apoyado exclusivamente en sectores primarios dejaría afuera a buena parte de la población. “Exportando solo productos del agro, gas, petróleo y minería, nos sobran 25 millones de argentinos”, advirtió.

Asimismo, cuestionó el desconocimiento que, según planteó, existe dentro del Gobierno sobre el entramado productivo nacional. “Algunos funcionarios no conocen la industria nacional. Estaría bueno que visiten las plantas, que conozcan la industria. Tenemos que incorporar una pata de la economía real”, concluyó.

Crisis en Santa Fe: se perdieron 358 industrias y más de 8.000 empleos

Las medidas económicas de Milei impulsan la destrucción del entramado productivo en todo el país. Según datos de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en los últimos dos años y medio se perdieron unas 358 industrias y más de 8.000 puestos de trabajo.

El territorio santafesino, nodo estratégico del comercio exterior argentino, sufre las consecuencias del modelo nacional y provincial. Desde el sector remarcaron que esta situación genera una preocupación creciente de cara a lo que resta del 2026 debido a la falta de señales claras de reactivación económica. “No queremos descapitalizarnos", señaló el Consejo Directivo que se realizó en la ciudad de Rafaela.