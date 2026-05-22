Feriado patrio: actividades gratis para disfrutar en Buenos Aires este fin de semana largo.

El fin de semana largo por el 25 de Mayo llega con una agenda cargada de actividades gratuitas en Buenos Aires para disfrutar en familia, con propuestas que mezclan historia, música, gastronomía criolla y paseos al aire libre. Desde ferias patrias hasta museos con talleres para chicos, hay opciones para cortar con la rutina sin gastar plata.

Tres planes gratuitos para celebrar el 25 de mayo

1. Un recorrido patrio por el Casco Histórico y el Cabildo

Para quienes quieran vivir el espíritu del 25 de Mayo de cerca, el casco histórico porteño se transforma en uno de los mejores planes gratuitos del fin de semana. La zona de Plaza de Mayo y el histórico Casa Rosada tendrá actividades especiales, artistas callejeros y propuestas culturales durante todo el fin de semana largo.

Uno de los imperdibles es el Museo Nacional del Cabildo, que abrirá con entrada gratuita y actividades especiales por la Revolución de Mayo, visitas guiadas, espectáculos folklóricos, charlas y propuestas pensadas también para chicos. Muy cerca también se puede sumar una visita al Museo del Bicentenario o al Buenos Aires Museo (BAM), ideales para completar un paseo histórico y cultural sin costo.

2. Feria patria, locro y folklore al aire libre

El clásico plan gastronómico del 25 de Mayo también tendrá su versión gratuita. Este fin de semana llega “Sabores de la Patria”, una feria con entrada libre que reunirá locro, pastelitos, empanadas, asado y productos regionales en Recoleta. Además de la comida típica, habrá música folklórica en vivo, puestos regionales y actividades culturales para todas las edades, convirtiéndose en una salida ideal tanto para adultos como para familias con niños.

Otra opción bien tradicional es la Feria de Mataderos, que durante los fines de semana suele ofrecer espectáculos folklóricos, artesanías y comidas regionales en un ambiente bien criollo.

3. Museos, ciencia y espacios verdes para disfrutar con chicos

Para quienes buscan un plan más relajado o pensado especialmente para niños, Buenos Aires también tendrá múltiples espacios gratuitos abiertos durante el feriado. El Centro Cultural de la Ciencia ofrecerá actividades interactivas y muestras para chicos, mientras que la Usina del Arte tendrá propuestas culturales y recitales gratuitos para toda la familia.

Para quienes prefieren el aire libre, la Reserva Ecológica Costanera Sur aparece como uno de los paseos más recomendados para este finde largo, senderos, bicis, aves y picnic frente al río en pleno corazón porteño. También el Ecoparque y el Jardín Botánico siguen siendo opciones gratuitas ideales para pasar varias horas con chicos.