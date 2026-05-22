Motorola pateó el tablero en Argentina: la función clave que ahora tienen todos sus celulares, desde el más barato

Con la incorporación de la nueva edición del moto g06, Motorola es la única empresa en Argentina que ofrece NFC en toda su gama. La empresa destacó que "esta apuesta garantiza que cualquier usuario, sin importar el modelo que elija, tenga acceso a las herramientas de conectividad más avanzadas".

Qué es el NFC y para qué sirve en el día a día

El NFC (Near Field Communication) es la tecnología que hace posible pagar con el celular en cualquier comercio o terminal acercándolo al lector, sin tarjeta física ni PIN. También permite recargar la SUBE digital, transferir archivos entre dispositivos acercándolos, conectar accesorios Bluetooth con un solo toque y acceder a información de chips en etiquetas inteligentes.

Los chips NFC convierten al celular en una billetera desde donde realizar pagos sin contacto, ya sea una compra en tu café preferido o el transporte público, permitiendo además acreditar las recargas de la SUBE digital directamente desde el teléfono. En Argentina, donde la SUBE digital y los pagos sin contacto siguen creciendo, tener NFC pasó de ser un lujo de gama alta a una herramienta cotidiana.

El Moto G06 con NFC: el más accesible del mercado

El nuevo Moto G06 con NFC es el modelo de entrada de Motorola que cierra el círculo. La versión con NFC parte de los $239.999 con posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas sin interés. Por su parte, el moto g06 sin NFC puede conseguirse desde $219.999, también en cuotas sin interés.

En cuanto a especificaciones, el Moto G06 trae pantalla HD+ de 6,88 pulgadas con 120 Hz, procesador Helio G81 Ultra, cámara de 50 MP con tecnología Quad Pixel, batería de 5.200 mAh con autonomía de hasta dos días, certificación IP64, Gorilla Glass 3 y hasta 12 GB de RAM con RAM Boost. Viene en colores azul y verde.

Por qué importa que sea toda la línea

Hasta hoy, elegir un celular con NFC en Argentina implicaba revisar modelo por modelo si tenía o no la función. La decisión de Motorola de estandarizarla en todo su portafolio cambia esa ecuación: cualquier celular Motorola que se compre en el país —desde el más económico hasta el Razr Fold— ya incluye NFC sin necesidad de verificar las especificaciones. Para el consumidor, la simplicidad vale tanto como la función en sí misma.