Riesgo de contraer ébola es mínimo para aficionados al Mundial, pero persisten retos logísticos

FOTO DE ARCHIVO: Pasajeros se encuentran junto a una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo expuesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes del inicio de la Copa del Mundo el 11 de junio, en la Ciudad de México

El riesgo de que el ébola afecte a los aficionados durante el Mundial es bajo, dijo el Dr. Oliver Johnson, profesor de salud ‌global del King's College de Londres, ‌pero el refuerzo de los controles sanitarios y las restricciones de viaje podrían complicar la logística.

El torneo ampliado a 48 equipos, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Un brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo ha registrado alrededor de 600 casos sospechosos y más de 130 muertes, lo que ha llevado a ​la Organización Mundial de ⁠la Salud a declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional.

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La situación ‌ya ha trastocado los preparativos de la República Democrática del Congo ⁠para el Mundial. La selección canceló los ⁠eventos previos al torneo en Kinshasa y trasladó sus planes a Bélgica.

Las autoridades estadounidenses también han prohibido la entrada a los titulares de pasaportes no estadounidenses que hayan ⁠estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur ​en los últimos 21 días, lo que ha obligado ‌al personal con base en el Congo ‌a partir antes de lo previsto.

La selección tiene previsto llegar a Estados ⁠Unidos el 10 o el 11 de junio y se alojará en Houston.

"Si eres un visitante ocasional del Mundial procedente de cualquier parte del mundo, creo que el riesgo de contraer el ébola es muy bajo", dijo Johnson a Reuters. "El ébola ​nunca ha ‌causado realmente transmisión en entornos de países de altos ingresos, donde solo ha habido casos muy ocasionales.

Esto se debe a que no se transmite por el aire. Normalmente hay que tener contacto directo con alguien que esté bastante enfermo, y suele haber un buen rastreo de contactos. ⁠Si se produce un caso, se identifica rápidamente".

Johnson señaló que el brote aún podría tener implicaciones más amplias.

Las autoridades estadounidenses han introducido controles reforzados para los viajeros que llegan al aeropuerto de Washington Dulles y que han estado recientemente en países afectados, mientras que las agencias sanitarias están colaborando con la FIFA y las autoridades locales para gestionar los posibles riesgos.

"Afectará a aspectos como las colas en los aeropuertos y los controles, ‌lo que ralentizará las cosas", dijo Johnson. "Va a suponer un poco más de estrés y le va a costar dinero a Estados Unidos intentar organizarlo.

"Creo que la otra posibilidad es que esperemos que este brote no se extienda más allá de la República Democrática del Congo... Eso podría provocar un efecto dominó de prohibiciones de viaje o ‌controles adicionales, y podría suceder en el último momento".

Los aficionados que viajen al torneo deben seguir precauciones básicas, como una buena higiene de manos y evitar el contacto cercano si ‌no se encuentran ⁠bien, añadió Johnson. Aconsejó a los seguidores que respeten a los demás y eviten el estigma, ayudando a preservar el espíritu inclusivo ​de la Copa del Mundo.

La República Democrática del Congo debuta contra Portugal en Houston antes de enfrentarse a Colombia en Guadalajara y a Uzbekistán en Atlanta.

Con información de Reuters