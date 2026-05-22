Qué serie de acción ver en Netflix este fin de semana del sábado 23 y domingo 24 de mayo 2026

"Berlín y la dama del armiño", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El universo de la delincuencia de guante blanco está de regreso en las pantallas del mundo. El esperado estreno de Berlín y la dama del armiño llegó al catálogo de Netflix. Esta ambiciosa producción funciona como el spin-off estrella de La Casa de Papel, la icónica franquicia criminal que marcó un hito en la televisión hispana.

La nueva entrega se centra una vez más en los años dorados de Andrés de Fonollosa (Berlín), mucho antes de que el encierro en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre sellara su trágico destino, permitiendo a los fanáticos reencontrarse con el ingenio de uno de los antihéroes más queridos y magnéticos de la saga.

Una serie de robos y persecuciones en España

En esta oportunidad, la trama muda su sofisticada odisea por completo a España. El escenario principal del golpe es la imponente ciudad de Sevilla, donde Berlín y su carismático equipo planean perpetrar un robo que es una verdadera declaración de amor al arte: sustraer La dama del armiño, la invaluable obra maestra de Leonardo da Vinci.

La idea criminal adquiere tintes personales cuando el plan se convierte en una elaborada venganza contra un poderoso duque español que intentó chantajear al protagonista. Para lograrlo, Andrés reúne a su banda clásica: la experta digital Keila (Michelle Jenner), su leal escudero Damián (Tristán Ulloa), los enérgicos e impulsivos Cameron (Begoña Vargas) y Bruce (Joel Sánchez), y su alumno Roi (Julio Peña Fernández). Además, se suma Candela (Inma Cuesta), una nueva integrante que descolocará los sentimientos del líder.

Escena de la serie "Berlín y la dama del armiño". (Crédito de foto: Netflix)

Una serie para maratonear en fin de semana

La serie dosifica a la perfección la adrenalina de la planificación criminal con el drama romántico y las infaltables traiciones internas, manteniendo al espectador pegado a la pantalla gracias a un ritmo cinematográfico ágil y una imponente fotografía de los paisajes ibéricos.

Con su combinación de misterio, acción y el inconfundible humor ácido de su protagonista, esta producción se posiciona como una opción ideal para maratonear durante el fin de semana. Si buscás una historia atrapante que te desconecte de la rutina con dosis de estilo, suspenso y un robo de alta gama, este viaje por el sur de España es el plan perfecto para encender la televisión, acomodarte en el sillón y dejarte seducir por el atraco más elegante del año, en manos de Berlín y su equipo.