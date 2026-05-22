Planes para el 25 de mayo: el "Palacio de Versalles" porteño abre sus puertas con visitas guiadas gratuitas, churros y música en vivo.

Existe un palacio oculto en Buenos Aires que recuerda al icónico Palacio de Versalles y que este lunes 25 de mayo de 2026 vuelve a abrir sus puertas para celebrar otro aniversario de la Revolución de Mayo, con entrada libre y gratuita, comida y música en vivo.

Se trata del Palacio Ceci, que en esta fecha patriótica, invita a recorrer su interior con visitas guiadas, actividades al aire libre y hasta una propuesta de churros, pastelitos y chocolate caliente. Luego de una restauración integral, retoma las visitas abiertas para todo el público.

Historia del Palacio Ceci

El Palacio Ceci, ubicado en el barrio de Villa Devoto, fue construido entre 1913 y 1918 por el ingeniero italiano Alfredo Ceci. Al día de hoy, es uno de los principales exponentes de la arquitectura Beaux-Arts.

El edificio nació como una residencia familiar y con el paso de los años se convirtió en la sede de la Escuela Bartolomé Ayrolo, muy vinculada a la comunidad sorda e hipoacúsica. Después de décadas de uso, llegó un largo período de abandono y deterioro que finalmente se revierte en 2026, cuando el palacio reabre sus puertas renovado.

De esta manera, el barrio vuelve a encontrarse con sus mármoles de Carrara, vitrales históricos, pisos de roble de Eslavonia y un nuevo ascensor vidriado que se suma a la puesta en valor. Este 25 de mayo, es la ocasión perfecta para conocerlo por dentro.

Actividades y gastronomía

Para esta ocación, el palacio armó una propuesta con actividades gratis en la Plaza Arenales, churros, pastelitos y chocolate caliente. Se podrán hacer visitas guiadas gratuitas por los salones del palacio, espectáculos de música folclórica y danza en vivo y talleres para niños.

Ubicación y horarios