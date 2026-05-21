Quiénes son los padres de Wanda Nara: así son Andrés Nara y Nora Colosino

La vida de Wanda Nara siempre estuvo rodeada de atención mediática, pero detrás de su historia también aparecen figuras fundamentales como sus padres

La historia familiar de Wanda Nara siempre despertó interés entre seguidores y medios de espectáculos. Detrás de una de las figuras más mediáticas de la Argentina aparecen dos nombres clave: Andres Nara y Nora Colosimo, sus padres, quienes a lo largo de los años también quedaron expuestos en distintas polémicas y momentos importantes de la vida de la empresaria.

Cómo fue la infancia de Wanda Nara y su familia en Boulogne

Wanda Nara nació el 10 de diciembre de 1986 en Boulogne, una localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. Creció dentro de una familia de clase media junto a su hermana Zaira Nara, en un entorno que años más tarde quedaría bajo el foco mediático debido a la popularidad de ambas.

Sus padres, Nora Colosimo y Andres Nara, se separaron hace muchos años, aunque ambos continuaron ligados públicamente a la carrera y a la vida personal de sus hijas. Con el tiempo, cada uno tomó caminos distintos y desarrolló perfiles completamente diferentes frente a los medios.

Mientras Wanda comenzaba a abrirse paso en el mundo del espectáculo, la exposición de la familia también fue creciendo de manera constante.

El rol de Andrés Nara en la vida de Wanda Nara

La figura de Andres Nara quedó rápidamente asociada al crecimiento mediático de su hija mayor. A medida que Wanda Nara ganaba notoriedad en televisión y revistas, él también comenzó a aparecer con frecuencia en programas de espectáculos y entrevistas.

Según trascendió en distintas etapas de la carrera de la empresaria, Andrés solía brindar detalles e indiscreciones familiares frente a las cámaras, algo que generó tensiones dentro del vínculo familiar. Su exposición mediática también estuvo marcada por distintas relaciones sentimentales que, en más de una ocasión, provocaron incomodidad entre sus hijas.

Con el paso de los años, la relación entre padre e hija atravesó períodos de distanciamiento. Uno de los momentos más complejos ocurrió tras la separación de Wanda con Maxi López en 2013. Esa ruptura habría profundizado las diferencias familiares y derivó en varios años sin diálogo fluido entre ambos.

Aunque el vínculo mejoró parcialmente con el tiempo, distintas apariciones públicas dejaron en evidencia que la relación nunca volvió a ser completamente cercana.

Andrés Nara ganó notoriedad mediática con frecuentes apariciones televisivas vinculadas a la vida de sus hijas.

Quién es Nora Colosimo y por qué es tan importante para Wanda Nara

A diferencia de la exposición constante de Andres Nara, Nora Colosimo mantuvo históricamente un perfil más reservado, aunque igualmente muy presente en la vida pública de sus hijas.

Con el correr de los años, la madre de Wanda Nara se transformó en una figura de apoyo fundamental tanto para Wanda como para Zaira. Incluso, en diferentes conflictos familiares y mediáticos tuvo un rol clave como mediadora.

En redes sociales, especialmente en Instagram, Nora muestra parte de su vida cotidiana y reúne una importante comunidad de seguidores. Allí suele compartir imágenes junto a sus hijas y nietos, además de publicaciones relacionadas con sus rutinas de entrenamiento y momentos familiares.

La madre de las Nara también quedó en el centro de atención tras la ruptura con su expareja Rafael Stancanelli. Luego de esa separación, eliminó las fotografías que mantenía junto a él en sus redes sociales.

Nora Colosimo mantuvo un perfil más reservado y se convirtió en una figura clave de apoyo familiar.

El apoyo de Nora Colosimo durante la separación de Wanda e Icardi

Uno de los momentos en los que más se destacó la presencia de Nora Colosimo fue durante las distintas crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio de la exposición mediática que tuvo la separación de la pareja, Nora cumplió un papel importante acompañando a sus nietas y colaborando para facilitar encuentros con el futbolista.

Ese acompañamiento reforzó la imagen de Nora como una figura cercana y protectora dentro de la familia. Mientras tanto, Wanda continuó consolidando su carrera pública iniciada en los años 2000, cuando comenzó a trabajar en espectáculos teatrales y programas de televisión.

Sus primeros pasos en el entretenimiento llegaron en 2005 con la obra “Humor en custodia”. Más tarde participó de “Corona Rey” junto a Jorge Corona y alcanzó un fuerte nivel de popularidad en 2007 al sumarse a “Patinando por un sueño”, el exitoso ciclo conducido por Marcelo Tinelli.