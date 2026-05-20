Beto Casella se refirió a Wanda Nara.

El escándalo por los Premios Martín Fierro sigue sumando capítulos y esta vez tuvo como protagonista a Beto Casella, quien no dudó en opinar sin filtro sobre el galardón que recibió Wanda Nara.

Todo se desató luego de que Wanda fuera premiada como mejor conductora, una decisión que generó fuertes cuestionamientos dentro del ambiente televisivo. Casella fue uno de los primeros en poner en palabras lo que muchos comentaban en voz baja.

¿Qué dijo Beto Casella sobre Wanda Nara?

“La gente apostaba a Moria, a lo sensato. Era casi una irrespetuosidad esa estatuilla”, lanzó, en una frase que rápidamente encendió la polémica. Aunque aclaró que no tiene nada personal contra Wanda, su postura fue contundente.

Beto Casella fue duro contra Wanda Nara.

El conductor incluso fue más allá y cuestionó el criterio de premiación. “Fue como una bofetada al buen gusto o al respeto a las trayectorias”, afirmó, dejando en claro que, para él, el reconocimiento no estuvo a la altura de otras figuras.

El debate no tardó en escalar cuando se instaló la idea de que Wanda podría convertirse en una nueva diva de la televisión. Un concepto que Casella rechazó de plano.

Beto Casella siguió criticando a Wanda Nara

“¿Cómo nos dicen que es la nueva diva?”, se preguntó, antes de trazar una comparación directa con Susana Giménez. Según explicó, la histórica figura ya tenía una carrera consolidada antes de alcanzar ese nivel de popularidad.

En ese sentido, dejó una reflexión que resonó fuerte. “Capaz que ya no hay más Susanas”, dijo, sugiriendo que ese tipo de fenómeno mediático podría no repetirse en la actualidad.

Dentro de APTRA, las decisiones vienen siendo cuestionadas desde hace tiempo. Muchos aseguran que el peso de las redes sociales y el escándalo mediático hoy inclinan la balanza.

Lo que debía ser una noche de celebración terminó abriendo una grieta en el mundo de la televisión. Y con declaraciones como las de Casella, el tema parece lejos de apagarse.