Revancha en Netflix: de qué trata la megaproducción de los creadores de Game of Thrones que promete ser furor

La segunda temporada de El problema de los 3 cuerpos ya genera expectativa entre los fanáticos de la ciencia ficción. Después del éxito global de la primera entrega, Netflix confirmó que la historia continuará en 2026 con nuevos episodios que prometen ampliar el conflicto cósmico basado en la trilogía literaria del escritor chino Liu Cixin.

Creada por David Benioff y D. B. Weiss, los mismos responsables de Game of Thrones (GOT), continuará explorando la amenaza extraterrestre de los San-Ti y el impacto que tendrá sobre el futuro de la humanidad. Según adelantaron, será “más grande y más salvaje”, con una escala mucho más ambiciosa que la vista en los primeros capítulos.

¿Qué se sabe de la segunda temporada de El problema de los 3 cuerpos?

La temporada 2 retomará los eventos posteriores al descubrimiento de la inminente invasión alienígena. La humanidad comenzará a prepararse para una guerra que podría ocurrir dentro de siglos, mientras los protagonistas enfrentan nuevas tensiones políticas, científicas y militares. Además, profundizará en conceptos de física avanzada y viajes espaciales, uno de los puntos más valorados por los lectores de las novelas.

Sin embargo, también habrá cambios importantes. Distintos reportes indican que la nueva entrega tendría menos episodios que la primera temporada, una decisión que podría decepcionar a parte de los fans. La intención de Netflix sería concentrar la narrativa y acelerar el ritmo de la historia.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de El problema de los 3 cuerpos en Netflix?

Por ahora, Netflix no confirmó una fecha exacta de lanzamiento, aunque sí aseguró que la segunda temporada llegará durante 2026. El rodaje ya finalizó y actualmente la producción se encuentra en etapa de postproducción.

Mientras tanto, la plataforma busca consolidar a El problema de los 3 cuerpos como una de sus franquicias de ciencia ficción más importantes, con una historia que mezcla supervivencia, física teórica y una amenaza extraterrestre capaz de cambiar el destino de la humanidad.